Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha chiesto ai fan dei feedback sulla saga

James Cameron ha deciso di cercare un confronto diretto coi fan di Avatar: La via dell'acqua, tenendo in estrema considerazione i loro feedback.

James Cameron e Jon Landau hanno tenuto una sessione di feedback diretti con i fan di Avatar: La via dell'acqua. Il tutto attraverso un evento alla presenza di spettatori che lo hanno apprezzato e magari anche visto più volte. Lo scopo era quello di ricevere i pareri e individuare come migliorare gli aspetti più deboli del film (che attualmente conta uno degli incassi più alti nella storia), in vista del futuro della saga.

"Il chiedere ai fan 'Come possiamo rendere il prossimo film ancora migliore? È qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Anche il semplice fatto di parlare direttamente con loro, scoprendo quello che pensano, è una novità", ha detto James Cameron all'inizio dell'evento (tramite The Hollywood Reporter).

Successivamente il regista di Avatar: La via dell'acqua ha chiarito che non era alla ricerca di complimenti o elogi per il film: "Ragazzi potete essere brutalmente onesti con noi, non si tratta di dirci quello che vogliamo sentirci dire, si tratta di farci notare le cose su cui... abbiamo bisogno di lavorare di più".

La sessione è durata circa un'ora, e i fan hanno avuto la possibilità di parlare con loro con un microfono che veniva passato a chiunque avesse qualcosa da dire. In molti sono rimasti piacevolmente colpiti dall'evento, confessando che si è trattato di un'esperienza unica e speciale. In chiusura Cameron ha confermato che terrà conto di tutti gli interventi ricevuti.