Avatar, James Cameron: "Volevo emulare Peter Jackson, ma prima sono dovuto diventare Tolkien"

James Cameron *ha *paragonato il suo sforzo creativo per dar vita alla saga di Avatar a quello dell'autore de Il Signore degli Anelli J.R.R. Tolkien e al regista Peter Jackson, che ha adattato i suoi libri.

Mentre discuteva di come ha sviluppato la mitologia del franchise di Avatar in un'intervista con Time, James Cameron ha dichiarato: "Stavo cercando di fare una simulazione, 'OK, sono Peter Jackson che sta realizzando Il Signore degli Anelli, peccato che Il Signore degli Anelli non esiste ancora, quindi devo diventare Tolkien e creare Il Signore degli Anelli, e poi posso diventare Peter Jackson'. Un po' sfacciato e ambizioso, ma non stavo adattando un grande pantheon di libri che esisteva. Dovevo creare tutto da zero."

Gli sforzi di Cameron per costruire il suo mondo sembrano aver dato i loro frutti. dopo aver superato Titanic, Avatar: La Via dell'Acqua è attualmente il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi, dietro al primo episodio di Avatar e d Avengers: Endgame. Inoltre, l'incredibile successo economico di Avatar 2 garantisce che i tre rimanenti sequel verranno realizzati davvero. James Cameron ha ammesso scherzosamente: "Non riesco a tirarmene fuori, dovrò fare questi altri sequel. Ora so cosa farò nei prossimi sei o sette anni".