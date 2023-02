Avatar: La Via dell'Acqua scalza Titanic al box-office, ora è il terzo film con gli incassi più alti di sempre

James Cameron si è nuovamente superato. Avatar: La Via dell'Acqua, sequel del blockbuster uscito nel 2019, ha superato Titanic in termini di incassi. Il film è infatti arrivato a quota 2,2433 miliardi di dollari in tutto il mondo, conquistandosi il terzo posto nella classifica delle pellicole con i maggiori incassi di sempre.

Titanic rimane invece ancorato a 2,2428 miliardi di dollari. Incassi aumentati nelle scorse settimane per via dell'uscita al cinema della versione rimasterizzata in 4K 3D, realizzata per celebrare il suo venticinquesimo anniversario.

Adesso il sequel di Avatar punta a conquistare anche gli incassi domestici in America e in Canada. Al momento si trova a quota 658 milioni di dollari, dietro di ben 14 milioni per arrivare all'ottavo posto detenuto da Titanic.

Avatar 2 batte Il Risveglio della Forza, è il quarto film con i più alti incassi di sempre

Al box office internazionale, i mercati più importanti sono stati la Cina con 240,6 milioni di dollari, la Francia con 141,5 milioni di dollari, la Germania con 130,7 milioni di dollari e la Corea con 105,5 milioni di dollari. Il clamoroso successo globale di Avatar: La via dell'acqua ha ovviamente portato la Disney a dare il via libera agli altri sequel. Il terzo film, a meno di cambiamenti, arriverà nelle sale nel 2024.