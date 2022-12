Avatar: La via dell'acqua, Edie Falco: "Ero convinta che fosse uscito anni fa e avesse fatto flop"

Edie Falco era fermamente convinta che Avatar: La via dell'acqua fosse uscito in sala da anni e avesse floppato visto che non ne aveva più sentito parlare dopo aver girato le sue scene quattro anni fa.

L'attrice de I Soprano ha filmato le sue scene diversi anni fa e il sequel di James Cameron è poi finito nel dimenticatoio, come ammette lei stessa, tanto che era convinta che fosse già uscito e avesse fallito al botteghino dato che non ne aveva più sentito parlare.

Nel corso di un'apparizione su The View venerdì 16 dicembre, Edie Falco ha raccontato di essersi convinta con l'idea che Avatar 2 non avesse funzionato fino a quando qualcuno non le ha detto che non era ancora uscito:

"Ho visto il primo quando era uscito, si parla di un bel po' di tempo fa. E il secondo Avatar, quello che sta uscendo, l'ho girato credo quattro anni fa. Poi sono stata impegnata a fare altre cose, quando qualcuno ha menzionato Avatar e ho pensato, 'Oh, immagino che sia uscito e non sia andato molto bene.' Perché non avevo sentito nulla. Ho pensato, 'Oh, beh, succede!'"

Falco ha continuato: "E poi qualcuno di recente mi ha detto: 'Oh, Avatar sta per uscire!' Ho esclamato: 'Non è ancora uscito?!'"

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.