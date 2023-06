Avatar - La leggenda di Aang, il primo video in anteprima della serie live-action Netflix

Lo attendevamo da tempo, e ora sta per arrivare: Avatar - La leggenda di Aang debutterà presto su Netflix. Ma prima, guardiamo insieme il trailer del live-action ispirato alla serie animata Avatar: The Last Airbender.

Nel video promozionale dello show, in arrivo nel 2024, vengono mostrati i simboli legati alla storia raccontata nello show.

La sfida del live-action

Non è stato facile, ma Netflix è riuscito a trasporre Avatar: The Last Airbender (in Italia conosciuta anch'essa come Avatar - La leggenda di Aang) in versione live-action, e ora ne possiamo vedere i primi risultati.

La serie tv che promette di mostrarci in carne e ossa Aang e gli altri personaggi della popolare serie animata di Nickelodeon ideata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, ha avuto i suoi ostacoli da superare per poter arrivare al traguardo del termine delle riprese (come l'abbandono dei creatori dello show), ma ora è pronta e diretta sulla piattaforma streaming.

Avatar - La leggenda di Aang, Netflix svela il cast della serie live-action

"E chi lo sa? Magari il live-action targato Netflix ha tutto il potenziale per essere una buona serie tv. Potrebbe essere uno show che piacerà a molti di voi. Ma ciò che posso dirvi con certezza è che quello che vedrete sullo schermo non è quanto io e Bryan volessimo fare" spiegava infatti Michael Dante DiMartino nella lettera ai fan scritta quando hanno annunciato il loro abbandono della produzione.

Avatar - La leggenda di Aang arriverà nel 2024 su Netflix