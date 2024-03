Avatar: La leggenda di Aang, Netflix annuncia il rinnovo per le stagioni 2 e 3

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo per le stagioni 2 e 3 della serie live-action Avatar: La leggenda di Aang.

Online è stata condivisa anche la reazione dei protagonisti dello show alla notizia che torneranno sul set per proseguire la storia dei personaggi.

I progetti legati ad Avatar: la leggenda di Aang

Per ora non si sa ancora quanto a lungo dovrà durare l'attesa dei fan prima di vedere in streaming i nuovi episodi di Avatar - La Leggenda di Aang, tuttavia la fiducia data conferma l'intenzione di non lasciare in sospeso troppi elementi narrativi prima di una possibile conclusione del progetto che potrebbe avvenire come la serie animata targata Nickelodeon dopo tre capitoli.

Secondo i dati condivisi dalla piattaforma, il progetto live-action ha ottenuto 41,1 milioni di visualizzazioni dopo il debutto avvenuto il 22 febbraio con il primo capitolo della storia, composto da otto puntate.

Avatar - La Leggenda di Aang: una foto di scena

La serie

Albert Kim è lo showrunner e produttore esecutivo del progetto realizzato per Netflix. Jabbar Raisani, Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback e Michael Goi sono produttori esecutivi. Raisani e Goi hanno diretto gli otto episodi insieme a Roseanne Liang, anche co-produttrice esecutiva, e Jet Wilkinson.

Nelle puntate si racconterà la storia di Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, mentre si allena per compiere il suo destino di Avatar e portare la pace in un mondo che è stato decimato da una guerra intrapresa dalla Nazione del Fuoco.

La trama diffusa da Netflix anticipa:

"Un tempo le quattro nazioni del mondo vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall'Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi. Tutto però cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell'Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista del mondo. Avatar - La Leggenda di Aang segue il giovane Nomade dell'Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un'avventura all'insegna dell'azione con l'obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo Avatar".