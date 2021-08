Avatar - La leggenda di Aang, Netflix svela il cast della serie live-action

Avatar - La leggenda di Aang diventerà una serie live-action prodotta per Netflix e online sono stati svelati i primi nomi dei protagonisti: Gordon Cormier (Gabby Duran and the Unsittables), Kiawentiio (Beans), Ian Ousley (Physical), e Dallas Liu (PEN15).

L'annuncio è stato compiuto con un tweet in cui si mostra la foto delle star che riporteranno sul grande schermo le incredibili avventure vissute dai personaggi.

Lo showrunner della nuova versione di Avatar - La leggenda di Aang sarà Albert Kim (Sleepy Hollow), coinvolto anche come produttore esecutivo. Alla regia saranno invece impegnati Michael Goi, Roseanne Liang e Jabbar Raisani.

Gordon Cormier sarà il dodicenne Aang, un ragazzino senza paura e che ama il divertimento e riesce a padroneggiare tutti e quattro gli elementi, essendo inoltre destinato a mantenere l'equilibrio e la pace nel mondo.

Kiawentiio sarà Katara, in grado di avere il controllo sull'acqua e piena di speranza, pur essendo l'ultima sopravvissuta del suo villaggio. Katara, a soli 14 anni, ha già affrontato una grande tragedia personale che le ha impedito di sfruttare il proprio potenziale, pur non avendo mai intaccato il suo spirito caloroso e premuroso.

Ian Oulsey interpreterà Sokka, fratello di Katara e pieno di risorse e con un senso dell'umorismo unico, che cerca di essere un bravo leader, nonostante sia in difficoltà con le proprie capacità in veste di guerriero.

Dallas Liu sarà Zuko, legato all'elemento del fuoco e principe ereditario in esilio che cerca di catturare Aang per sfruttarne i poteri.

Avatar - La leggenda di Aang è andata in onda in tre stagioni su Nickelodeon, da febbraio 2005 a luglio 2008. La serie è stata candidata a molti premi, vincendo Annie Awards, Genesis Awards, un Primetime Emmy Awards e un Peabody Award.

Gli episodi raccontano le avventure del protagonista Aang e dei suoi amici, che devono salvare il mondo sconfiggendo il Signore del Fuoco Ozai, ponendo così fine alla terribile guerra con la Nazione del Fuoco.

Avatar - La leggenda di Aang si è rapidamente affermata come una delle serie animate più amate della storia. Dopo il successo della serie, è diventata anche una saga di fumetti e di graphic novel. La serie di graphic novel Avatar - La leggenda di Aang è rimasta nella classifica delle graphic novel best-seller del New York Times per 70 settimane in totale, raggiungendo anche il primo posto. Anche i DVD e i blu-ray hanno avuto un incredibile successo con Avatar - La leggenda di Aang: la serie completa.