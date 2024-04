Avatar: La leggenda di Aang 2, Albert Kim rinuncia all'incarico di showrunner

Avatar: la leggenda di Aang, che ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da parte di Netflix, avrà dei nuovi showrunner.

Albert Kim, che si era occupato del primo capitolo della storia e aveva firmato il pilot della serie live-action, resterà infatti coinvolto solo produttore esecutivo.

Il cambiamento nel team

Avatar - La Leggenda di Aang: una foto di scena

Kim, che si è occupato per due anni e mezzo dello sviluppo di Avatar - La leggenda di Aang, ha infatti stretto un accordo con la Disney per far parte del team della produzione della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

L'incarico di showrunner dei nuovi episodi dello show Netflix è stato affidato a Christine Boylan, in precedenza nel team di Citadel e The Punisher, e a Jabbar Raisani, che ha diretto alcune puntate del primo capitolo della storia di Aang e ne ha supervisionato gli effetti speciali, che si occuperanno quindi della seconda e della terza stagione.

Avatar: la leggenda di Aang è stato un successo per Netflix con oltre 21,2 milioni di visualizzazioni durante il primo weekend di presenza nel catalogo della piattaforma, arrivando nella Top 10 di 92 nazioni diverse.

La serie ha quindi ottenuto il rinnovo per la seconda e la terza stagione.

Kim, dopo aver sostituito i creatori Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko nel 2020, ha lavorato alla prima stagione ed è poi andato alla ricerca di nuove opportunità. Il produttore si occuperà quindi di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, in collaborazione con gli showrunner Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, e dello sviluppo di nuovi progetti.

Avatar - La Leggenda di Aang, la recensione: una trasposizione energica ma sbilanciata

La sinossi della serie

"Un tempo le quattro nazioni del mondo vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall'Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi. Tutto però cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell'Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista del mondo. Avatar - La Leggenda di Aang segue il giovane Nomade dell'Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un'avventura all'insegna dell'azione con l'obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo Avatar".