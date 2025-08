Avatar: La leggenda di Aang 3, Daniel Dae Kim svela a che punto sono le riprese della nuova stagione

L'attore Daniel Dae Kim rivela dettagli importanti sulle riprese della terza stagione di Avatar: La leggenda di Aang, confermando i progressi della produzione e ipotizzando una possibile data di uscita per la nuova stagione live-action di Netflix.

Il ritorno di Avatar: La leggenda di Aang in versione live-action è tra gli eventi più attesi dai fan della serie Netflix, e ora arriva un aggiornamento direttamente da uno dei protagonisti, Daniel Dae Kim.

L'attore, noto anche per la sua interpretazione ne Lost, interpreta il Signore del Fuoco Ozai nella serie e ha condiviso recentemente dettagli sulle riprese della terza stagione, rivelando che la produzione è già in corso e ha raggiunto un importante traguardo.

La conferma del suo impegno nelle riprese, unita alle sue parole, offre una stima concreta su quando i fan potranno aspettarsi il debutto di questa nuova fase del progetto.

Le riprese della terza stagione di Avatar: La leggenda di Aang sono già a buon punto

Daniel Dae Kim ha raccontato in un'intervista a ScreenRant che la troupe di Avatar - La leggenda di Aang è immersa nelle riprese del terzo capitolo, che procede secondo i piani. L'attore ha spiegato di essere appena rientrato da Vancouver, dove si stanno svolgendo le riprese principali, e ha specificato che circa un terzo del lavoro è già stato completato.

Avatar - La Leggenda di Aang: una scena della serie

"Attualmente siamo nel mezzo delle riprese. Ho appena fatto ritorno da Vancouver ieri sera", ha dichiarato Kim, aggiungendo che il cast e la produzione stanno lavorando con grande impegno per rispettare le scadenze. Questa rivelazione conferma l'avanzamento costante del progetto e anticipa che il completamento della stagione è vicino.

L'adattamento live-action e le tempistiche previste per il futuro della serie

Basata sulla celebre serie animata del 2005 prodotta da Nickelodeon, la versione live-action di Avatar: La leggenda di Aang è stata lanciata su Netflix nel 2024, riscuotendo un buon successo tra il pubblico. La piattaforma ha subito deciso di rinnovare la serie per altre due stagioni, sottolineando la fiducia nel progetto e nell'interesse degli spettatori.

Avatar - La Leggenda di Aang: un'immagine del protagonista

La seconda stagione ha completato le riprese a maggio 2025, e la produzione si è immediatamente spostata sul terzo capitolo. Al momento, non è stata ancora ufficializzata una data di uscita né per la seconda né per la terza stagione. Tuttavia, i ritmi serrati delle riprese e le dichiarazioni di Daniel Dae Kim lasciano intuire che il debutto della terza stagione potrebbe avvenire verso la fine del 2026.

Le sfide di un adattamento così ambizioso e cosa aspettarsi dalla terza stagione

Realizzare un adattamento live-action di una serie animata iconica come Avatar: La leggenda di Aang comporta inevitabilmente grandi aspettative e numerose sfide. Il cast e la produzione stanno lavorando con cura per rispettare lo spirito della storia originale, senza tralasciare la qualità e la profondità narrativa.

Avatar - La Leggenda di Aang: il protagonista in una scena

L'impegno di attori come Daniel Dae Kim e la direzione creativa del progetto testimoniano quanto Netflix voglia mantenere alta l'asticella. Con un terzo della terza stagione già filmato, i fan possono attendersi nuovi sviluppi emozionanti e un approfondimento dei personaggi, inclusi quelli più amati e iconici.