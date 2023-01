Avatar, James Cameron: "La tecnologia dei film non ha niente a che fare con il loro successo"

Da settimane, il pubblico continua ad accorrere in massa al cinema per godersi lo spettacolo mirabolante di Avatar: La via dell'acqua. Pur essendo impegnato da anni nello sviluppo di tecniche di riprese sempre più sofisticate, il regista James Cameron ha ribadito che la tecnologia presente nei film di Avatar non ha nulla a che fare col loro successo.

Parlando con NPR, Cameron ha contestato l'idea che la tecnologia sia la forza trainante del successo di Avatar: La via dell'acqua. Piuttosto, ha sottolineato come i personaggi e gli attori che li interpretano meritino più credito: "Il film sta avendo successo non in base alla sua tecnologia. In effetti, ho persino vietato di parlare della tecnologia dietro le quinte del film, perché penso che le persone si preoccupino dei personaggi".

Soffermandosi sul processo di ripresa di Avatar, il regista ha spiegato: "Perché affrontiamo tutte queste sfide in performance capture per dare vita a questi personaggi? La risposta è perché non potremmo farlo in nessun altro modo. Questi personaggi, come li vedete, non potrebbero essere creati con il trucco. Quindi, non otterrete quel tipo di sentimento solo con il trucco."

Anche l'Academy sembra riconoscere gradi meriti a James Cameron, visto che Avatar: La via dell'acqua ha ricevuto quattro nomination agli Oscar 2023 tra cui quella per il miglior film. Le altre candidature sono tutte - giustappunto - in categorie tecniche: miglior sonoro, miglior scenografia e migliori effetti visivi.