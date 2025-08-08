Avatar: Josh Brolin rivela il ruolo che ha rifiutato nella saga di James Cameron

L'attore, attualmente protagonista nei cinema con Weapons, ha parlato della possibilità, che non ha colto, di recitare nei film di James Cameron.

Josh Brolin ha rivelato che avrebbe potuto recitare nei film di Avatar, la saga cinematografica creata da James Cameron che tornerà nelle sale americane a dicembre.

L'attore, attualmente protagonista nei cinema con Weapons, ha raccontato quale ruolo avrebbe potuto interpretare nell'universo di Pandora.

Il rifiuto di Brolin alla saga di Avatar

In un episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, la star del cinema ha ammesso di aver rifiutato di recitare in Avatar, il film campione di incassi arrivato nel cinema di tutto il mondo nel 2009.

Accanto ai protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana nei ruoli di Jake Sully e Neytiri, tra gli interpreti c'è anche Stephen Lang nella parte del colonnello Miles Quaritch, personaggio che avrebbe potuto avere il volto di Josh Brolin.

L'attore ha raccontato che era stato preso in considerazione per il ruolo, ma lo ha poi rifiutato: "E sono stato davvero felice per Lang: è fantastico in quel film. Quindi è accaduto esattamente come doveva succedere".

Il personaggio è tornato sul grande schermo anche in occasione di La via dell'acqua e del terzo film, Fuoco e Cenere, in arrivo a dicembre e che mostrerà un nuovo clan guidato da una villain chiamata Varang, introdotta nelle immagini del nuovo trailer.

L'attore fa parte di un cast stellare che comprende poi Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, e Kate Winslet.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver.

Il ritorno di Brolin in Weapons

Josh Brolin, nel film Weapons diretto da Zach Cregger, interpreta un padre disperato per la misteriosa scomparsa di alcuni 17 ragazzini, tra cui il proprio figlio, che si sono svegliati di notte e sono usciti dalle proprie case.

Nel cast del nuovo film del regista di Barbarian ci sono anche Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madinga, Alden Ehrenreich, Toby Huss, Melissa Ponzio e Whitmer Thomas.