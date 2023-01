Oscar 2023, Avatar: La via dell'acqua di James Cameron nominato, ma non nella categoria sperata

Fra le nomination agli Oscar 2023 troviamo Avatar: La via dell'acqua, anche se James Cameron non figura nella categoria che tutti speravano.

Andando oltre il gigantesco successo che Avatar: La via dell'acqua sta raccogliendo al botteghino, con gli incassi che superano i 2 miliardi di dollari, James Cameron non è comunque comparso in un'importantissima categoria degli Oscar 2023. Le attuali nomination della pellicola, quindi, nascondono un particolare retrogusto amaro.

Avatar 2: James Csmeron impara il linguaggio dei segni Na'vi sul set

Il 24 gennaio sono stati annunciati i candidati agli Oscar 2023. Fra questi Avatar: La via dell'acqua ha ricevuto 4 nomination: come miglior film, scenografia, sonoro ed effetti visivi. Eppure James Cameron non figura fra i migliori registi attualmente in lista, e non è la prima volta che accade con i premi assegnati dall'Academ: un'esperienza identica è avvenuta anche con il primo Avatar.

Avatar: La via dell'acqua inarrestabile, in testa al box office USA per la sesta settimana con 20 milioni

Pur non avendo fatto ottenere l'ambita candidatura per il suo realizzatore, Avatar: La via dell'acqua sta ampiamente dimostrando il valore di Cameron con un'accoglienza enorme che fuga tutti i dubbi in merito a questo sequel e agli altri progetti in programma. Cosa ci riserverà il futuro del regista?