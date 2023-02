Avatar, James Cameron: "Una serie tv spinoff? Richiedetemelo tra cinque anni"

James Cameron non esclude nulla per il futuro della sua saga, e per il momento sembra avere le idee più chiare che mai nei confronti del presente.

L'enorme successo ottenuto da Avatar: La via dell'acqua ha messo in chiaro una cosa: James Cameron è ancora uno dei più grandi registi del nostro presente. Non tutti avevano scommesso sugli incassi che ha raccolto la pellicola e sulla risposta del pubblico mondiale, e adesso il futuro della saga è più chiaro che mai. Anche se conosciamo le sue prossime mosse sul grande schermo, qualcuno ha chiesto al regista se sarebbe intenzionato a sviluppare anche delle serie tv ambientate nell'universo di Pandora e la sua risposta non è stata del tutto negativa.

James Cameron e Jon Landau durante la creazione del film Avatar

Mentre ce ne restiamo in attesa di nuove informazioni in merito ad Avatar 3 e 4, progetti su cui James Cameron stava già lavorando ancor prima di ottenere il via libera alla produzione dei sequel, il Los Angeles Times gli ha chiesto della possibilità che venga prodotta una serie tv per questo mondo che sta costruendo, anche a discapito dell'esperienza nella sala cinematografica. Questa è stata la sua risposta: "Non penso che verrà mai sostituita [l'uscita dei film al cinema], perché è qualcosa di molto specifico. Il patto che facciamo per immergerci in questo mondo senza alcuna distrazione è paragonabile allo yoga o al fare una passeggiata nella foresta per un paio d'ore. C'è qualcosa che penso sia ancora sacro".

Per adesso, quindi, un approdo su Disney+ è fuori discussione, anche se in futuro potrebbe cambiare tutto (anche dal punto di vista cinematografico): "In questo momento, economicamente parlando, non ha senso trasferire nessuno dei nostri personaggi principali in TV. Ma il costo di queste cose diminuirà progressivamente man mano che introdurremo il machine deep learning nella realizzazione e la renderemo più automatizzata. Chiedetemelo di nuovo tra cinque anni".

La grande accoglienza rivolta ad Avatar: La via dell'acqua ha sicuramente aperto gli occhi a tutti sul valore di questo franchise. Vi ricordiamo che Avatar 3 è atteso per il 20 dicembre 2024.