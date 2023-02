James Cameron vuole dirigere un altro film tra il terzo e il quarto capitolo di Avatar

James Cameron, dopo l'ottimo risultato ottenuto da Avatar: La via dell'acqua ai box office, sarà impegnato anche nei prossimi anni nella realizzazione dei sequel della saga, ma ha ammesso che spera di trovare il tempo per un altro progetto.

I record di incassi registrati dal secondo capitolo della saga hanno convinto i vertici di Disney a dare il via libera alla produzione della continuazione della storia e l'ambizioso progetto potrebbe impegnare totalmente il filmmaker ancora molto a lungo.

James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

Intervistato da Los Angeles Times, James Cameron ha rivelato che ha intenzione di occuparsi dell'adattamento cinematografico del libro The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back scritto da Charles R. Pellegrino nella pausa del lavoro compresa tra la fine della post-produzione di Avatar 3 e l'inizio del lavoro su Avatar 4.

Avatar - La via dell'acqua: il ruolo della famiglia

Il filmmaker ha spiegato: "Viviamo in un mondo più precario rispetto a quanto pensassimo. Penso che il film su Hiroshima sarebbe più attuale che mai, se non ancora di più ora. Ricorda alle persone cosa fanno realmente queste armi quando vengono usate contro obiettivi umani".

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio in più riguardante il lungometraggio che potrebbe permettere a Cameron di concedersi una pausa dall'affascinante e complesso universo di Pandora.