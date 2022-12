Avatar, per James Cameron la motion capture dei Na'vi batte quella di Thanos: "Non ci si avvicina neppure!"

James Cameron torna a sminuire Marvel sostenendo che la tecnologia motion capture usata per i Na'vi non può essere paragonata al risultato ottenuto con Thanos.

James Cameron ha dichiarato a ComicBook.com in una recente intervista che quando si tratta di motion capture e costruzione di volti in VFX, il villain Marvel Thanos non regge il confronto con i Na'vi. Sia il Marvel Cinematic Universe che il franchise Avatar fanno ampio utilizzo della tecnologia motion capture. Josh Brolin ha interpretato Thanos grazie alla sofisticata tecnologia, mentre Avatar ha trasformato attori come Sam Worthington e Zoe Saldaña in straordinari alieni dalla pelle blu.

Avatar: La via dell'acqua, un frame del film

Quando è stato chiesto a James Cameron se le innovazioni sugli effetti visivi provenienti dai film Marvel e dai cinecomic lo abbiano motivato ad alzare il livello della ricerca, il regista ha risposto: "Ovviamente i grandi cinecomic hanno guidato l'enorme volume dell'industria... la crescente ondata tecnologica riunisce tutti insieme. Ti offre artisti di qualità superiore, più strumenti, plug-in e codici da usare. Hai più persone di talento che implementano codici là fuori. Il nostro team di WETA Digital assume costantemente nuovi esperti e tutto migliora costantemente. Detto questo, WETA Effects, come viene chiamato ora, è il migliore. Industrial Light & Magic fa un ottimo lavoro, ma quando si tratta di motion capture emotiva che stiamo facendo noi... Thanos? Non prendetemi in giro. Avete visto Avatar: La via dell'acqua. Thanos non ci va neanche vicino".

Avatar: La via dell'acqua sarà visibile con gli occhiali 3D: "Sono parte integrante dell'esperienza"

Cameron è spesso critico nei confronti dei film Marvel. In un'intervista con il New York Times di ottobre, il regista ha dichiarato che voleva portare la storia e i personaggi di Avatar: La via dell'acqua a un livello di maturità che manca al Marvel Cinematic Universe:

"Quando guardo questi film grandi e spettacolari - che siano Marvel o DC - non importa quanti anni abbiano i personaggi, si comportano tutti come se fossero al college. Hanno relazioni, ma in realtà no. Non si fermano mai a causa dei figli. Le cose che ci radicano davvero e ci danno potere, amore e uno scopo? Quei personaggi non lo sperimentano mai, non penso che questo sia il modo per fare film".

Avatar: La via dell'acqua sarà uno dei film di Natale 2022 al cinema, il film approderà nelle sale italiane il 14 dicembre.