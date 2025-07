Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto accoppiato a un "certo" film

L'attesa per l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere si accorcia in vista della release natalizia. L'appuntamento per i fan italiani è fissato per il 17 dicembre, ma quando vedremo il primo trailer della nuova fantasmagorica avventura di James Cameron? Presto, molto presto.

Secondo Cryptic HD, il primo teaser di Avatar: Fuoco e Cenere è quasi pronto e lo vedremo al cinema accoppiato alle proiezioni de I Fantastici 4: Gli Inizi, nelle sale a partire dal 23 luglio. La tempistica con cui è stato completato il trailer dà credito alla convinzione che verrà proiettato prima del film MCU. Ipotesi confermata dal precedente per cui nel 2022 il teaser di Avatar: La Via dell'Acqua è stato proiettato esclusivamente al cinema durante le proiezioni di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Un mondo sommerso di Pandora in Avatar: Fuoco e Cenere

Pandora brucia in Avatar: Fuoco e Cenere

Dopo il successo de La via dell'acqua, James Cameron continua a scolpire l'universo di Pandora con Avatar: Fuoco e Cenere, un titolo che già nel nome accende tensioni viscerali. In questa terza incursione nel mondo dei Na'vi, ritroviamo Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), ora non solo guerrieri, ma in veste di genitori, leader, sopravvissuti a un conflitto che ha lasciato più cicatrici emotive che fisiche. La storia si concentrerà sulla famiglia Sully, che diventa il centro nevralgico di una narrazione più personale e meno contemplativa. Le dinamiche familiari si intrecciano con la guerra, mentre Pandora si fa teatro di nuovi scontri, sia interni che planetari.

Un concet art di Avatar: Fuoco e Cenere

Come anticipato nei concept art di Avatar: Fuoco e Cenere pubblicati in precedenza, il nuovo capitolo introdurrà nuove tribù Na'vi, in particolare il Clan Mangkwan, alias il Popolo della Cenere. Si dice che la trama capovolgerà completamente la formula del franchise, questa volta mettendo i Na'vi contro altri Na'vi.

A dare spessore al cast tornano icone della saga come Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet, affiancati da Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.

Le prime reazioni anticipano un film emozionante

A inizio anno James Cameron ha rivelato di aver già mostrato a diverse persone la versione finale dell'attesissimo sequel. I feedback ricevuti finora indicano che si tratta del film di Avatar "più emozionante" finora. Sebbene Cameron non riveli ulteriori dettagli, sembra proprio che Avatar: Fuoco e Cenere toccherà le corde del cuore, ancora di più del precedente capitolo.

"L'ho mostrato ad alcune persone selezionate e i feedback rivelano che è sicuramente il più emozionante e forse il migliore dei tre finora. Lo scopriremo, sapete, ma sono piuttosto soddisfatto. E il lavoro degli attori è eccezionale. È straziante, ma in senso positivo."