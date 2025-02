Avatar: Fuoco e Cenere, primo sguardo al villaggio della Cenere: "L'esatto opposto di Pandora"

Si avvicina il momento dell'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, che approderà nelle sale a dicembre. Nel frattempo, Empire Magazine svela in anteprima una nuova location del film: il Villaggio della Cenere.

Il terzo capitolo di Avatar sarà anche l'ultimo ambientato su Pandora. I due capitoli successivi, Avatar 4 del 2029 e Avatar 5 del 2031, saranno ambientati sulla Terra. Come svela la nuova immagine, non tutto Pandora è verdeggiante, idilliaco e tropicaleggiante, visto che il Villaggio della Cenere sarà l'esatto contrario di quanto visto finora nella saga di James Cameron.

Nel villaggio, dimora del Clan Mangkwan, anche noto come Clan della Cenere, tutto è grigio, coperto da polvere e sabbia, con alberi secchi e senza foglie.

"I Mangkwan sono stati colpiti da una catastrofe naturale che ha influenzato anche la loro cultura. Gran parte del mondo di Pandora è ricco, vibrante e pieno di vita: questo è esattamente l'opposto" ha spiegato il production designer Dylan Cole.

Il disastro che ha sconvolto Pandora

Il production designer ha specificato che i Mangkwan non sono sempre vissuti in mezzo alla desolazione. "Vivevano in modo non troppo dissimile dagli Omatikaya del primo Avatar." Il villaggio della Cenere è governato dalla temibile Varang (Oona Chaplin) e dalla sua Nightwraith volante di cui Cole nota: "La chiamiamo scherzosamente Ashley".

Come ha spiegato lo scenografo Ben Procter "Ogni nuovo film ci dà la possibilità di aprire una porta che prima era chiusa e dire: 'Guardate questo.'"

Un concept-art di Avatar: Fuoco e Cenere

In precedenza, lo stesso James Cameron aveva introdotto le nuove tribù di Pandora di cui faremo conoscenza in Avatar: Fuoco e Cenere specificando che la tribù della Cenere è molto arrabbiata"- Cameron ha inoltre descritto la Tribù del Fuoco come "il lato oscuro dei Na'vi. Sono stati distrutti dalle eruzioni vulcaniche, quindi nutrono rancore verso la natura e verso tutto ciò che i Na'vi della foresta predicano".

Per quanto riguarda i Na'vi che vivono nel Villaggio della Cenere, vengono descritti come "nomadi che viaggiano nell'aria". Ha aggiunto: "Per me il fuoco è caos, distruzione. La nuova tribù è l'opposto di quelle precedenti: mentre i Na'Vi rappresentano una connessione con la natura, la tribù del fuoco rappresenta la disconnessione".