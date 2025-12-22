Avatar: Fuoco e Cenere, debutto da 7 milioni in Italia, bene anche Norimberga

Sette milioni di euro di incassi raccolti in una manciata di giorni sono un grande risultato per il nuovo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, uscito in 551 sale e subito in vetta al box office italiano. La pellicola che torna a raccontare le avventure dello scontro tra umani e Na'vi, o tra Na'vi e Na'vi, come vediamo stavolta, ha raccolto 642.434 spettatori (dati Cinetel) con un incasso medio per sala di 10.738 euro. Come specifica Boxofficebiz, 3.7 milioni provengono dagli incassi in 2D, 2.9 in 3D e 205.993 euro dalle sale IMAX.

Cifre che rendono Fuoco e Cenere il secondo miglior debutto italiano del 2025 dopo Lilo & Stitch, che ha aperto con 8,4 milioni nei primi cinque giorni. Numeri da capogiro, ma inferiori ai due precedenti capitoli. Con 345 milioni di incassi globali non sappiamo se la pellicola di Cameron riuscirà a tagliare il traguardo dei due miliardi globali come i due precedenti capitoli (Avatar ha incassato in tutto 2,9 miliardi e La via dell'Acqua 2,3 miliardi), cifre da cui dipende il futuro del franchise. Faremo i conti dopo le festività.

Russell Crowe a colloqui con Rami Malek in Norimberga

Tutti pazzi per il nazista Russell Crowe

La nostra recensione di Norimberga, attesa pellicola che ricostruisce il processo a cui furono sottoposti i gerarchi nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si concentra sul dualismo tra rigore storico e grande spettacolo che si condensa nel film di James Vanderbilt, uno dei film di Natale 2025 più attesi al cinema. Solido debutto, con una preziosa seconda posizione e un incasso di 1,2 milioni raccolto in 369 sale e 161.423 presenze, permettono alla pellicola di difendersi dalla corazzata Avatar grazie alla carismatica interpretazione di Russell Crowe e delle altre star del film, tra cui spiccano Rami Malek e Michael Shannon.

In discesa (ma non troppo) il campione di incassi Zootropolis 2, forte di altri 911.086 euro e 118.191 spettatori che lo portano a sfiorare i 14 milioni di euro, e Oi vita mia, commedia di Pio e Amedeo ben accolta dal pubblico che li premi con altri 595.000 euro facendoli arrivare a un totale di 7.9 milioni.

Jim Jarmusch si conferma autore di nicchia

In quinta posizione debutta il Leone d'Oro della passata Mostra del Cinema di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. Autore di culto per una nicchia di appassionati a giudicare dagli incassi. Nonostante la presenza di un cast di primo piano capitanato da Cate Blanchett, il film distribuito da Lucky Red in 120 cinema ha incassato 315.493 euro in quattro giorni, con una discreta media per sala di 2.489 euro.