Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron: "Mia moglie ha pianto per 4 ore dopo la visione"

James Cameron ha rivelato la commossa reazione della moglie dopo la visione di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga sci-fi in arrivo al cinema a dicembre.

In un'intervista con Empire, Cameron ha ricordato il giorno in cui mostrato per la prima volta alla moglie una prima versione del film, lasciandola sopraffatta e incapace di smettere di piangere.

"Mia moglie ha guardato tutto dall'inizio alla fine. Si era tenuta lontana e io non le avevo mostrato niente durante la lavorazione. Era il 22 dicembre" ha spiegato il regista. "Ha pianto per quattro ore. Continuava a cercare di darsi un tono per potermi raccontare le sue reazioni specifiche e poi si è semplicemente commossa e ha ricominciato a piangere. Alla fine, le ho detto, 'Tesoro, devo andare a letto. Scusa, ne parleremo un'altra volta'".

Un paesaggio di Avatar: Fuoco e Cenere

Cosa ci attende nel terzo film

Ancora non sono stati rivelati i dettagli della trama di Avatar: Fuoco e Cenere, ma James Cameron ha confermato che sarà il film più lungo del franchise con una durata di tre ore e 12 minuti.

Un concept art di Avatar: Fuoco e Cenere

"Vedrete molto di più di Pandora di quanto non abbiate mai visto prima", ha detto Cameron durante una presentazione del D23. "È un'avventura folle e una festa per gli occhi, ma ha anche una posta in gioco emotiva molto alta, più che mai. Stiamo entrando in un territorio davvero impegnativo per tutti i personaggi che conoscete e amate".

I protagonisti del franchise Sam Worthington e Zoe Saldaña toneranno nei loro ruoli. Con loro anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao. Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nei cinema a dicembre.