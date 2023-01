Avatar: il design precedente e "strano" dei Na'Vi svelato in un nuovo concept art

L'artista Joseph C. Pepe ha diffuso in rete un concept art proveniente dal primo Avatar e che rivela un design differente e più "strano" dei Na'vi rispetto a quanto visto nel film.

L'immagine, che risale a una fase embrionale dello sviluppo del film nel 2004, molto prima che i disegni delle creature fossero finalizzati, è un mock-up di un anziano Na'vi maschio. Sebbene molti elementi del design sarebbero poi stati modificati e perfezionati nel corso dello sviluppo, la bioluminescenza dei Na'vi era apparentemente un elemento chiave fin dalle prime fasi.

Lanciato nel 2009, il franchise di Avatar ha dominato il box-office a livello globale e, visto il clamoroso successo ottenuto dal suo sequel, gli altri capitoli previsti dalla Disney hanno ottenuto il via libera.

Il 24 gennaio sono stati annunciati i candidati agli Oscar 2023. Fra questi Avatar: La via dell'acqua ha ricevuto 4 nomination: come miglior film, scenografia, sonoro ed effetti visivi. Eppure James Cameron non figura fra i migliori registi attualmente in lista, e non è la prima volta che accade con i premi assegnati dall'Academy.