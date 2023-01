James Cameron: "Guardare Avatar sullo smartphone è sbagliato, ma non per lo schermo piccolo"

Nel corso di un'intervista a NPR, James Cameron si è scagliato contro chi guarda i film sullo smartphone anziché al cinema o a casa con un buon impianto, soprattutto Avatar.

"Se guardate Avatar: La via dell'acqua a casa vostra su un televisore a schermo piatto ragionevolmente grande con un sistema audio decente e vi sedete abbastanza vicino e dall'altra parte della stanza, avrete una buona esperienza", ha detto Cameron.

Guardare Avatar: La via dell'acqua sullo smartphone è il limite posto da Cameron, ma questo divieto da parte sua non ha nulla a che fare con le dimensioni dello schermo. Come ha detto il regista, "quando si inizia a guardare qualcosa su un telefono, si perde il punto. Andare al cinema non ha tanto a che fare con le dimensioni dello schermo e la perfezione dell'impianto audio. Si tratta piuttosto di decidere di non essere multitasking".

"Credo che questa sia la parte critica che manca alla gente", ha proseguito il regista. "Stai facendo un patto tra te e un'opera d'arte per dedicarle tutta la tua attenzione. E non lo fai quando sei a casa. La gente non piange così tanto quando guarda un film a casa come al cinema. Non c'è la profondità delle emozioni".

James Cameron aveva espresso un'opinione simile qualche settimana fa durante un'intervista con Variety sul red carpet dei Golden Globes. "Quando andiamo al cinema facciamo un patto con noi stessi per dedicare al film un'attenzione totale per un paio d'ore", aveva detto. "Si tratta di immergersi... di scegliere di impegnarsi in anticipo".

Questa settimana, Avatar: La via dell'acqua ha superato gli incassi complessivi di Spider-Man: No Way Home, portando il totale a 1.9 miliardi di dollari.