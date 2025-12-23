Avatar 4, James Cameron spiega perché non parla ancora del prossimo capitolo della saga

James Cameron, intervistato da Variety, ha spiegato il motivo per cui non parla ancora di Avatar 4, nonostante da tempo i suoi progetti legati alla saga siano stati svelati.

La storia di Jake Sully e della sua famiglia Na'vi non sembra destinata a concludersi con Fuoco e cenere, attualmente nelle sale, tuttavia i fan dovranno attendere per avere delle certezze riguardanti il futuro del franchise.

Rispondendo alle domande sul quarto capitolo di Avatar, infatti, il regista ha semplicemente risposto in modo pragmatico: "Vedremo".

James Cameron ha poi spiegato perché non pensa ci sia qualcosa di certo: "Prima di tutto dobbiamo guadagnare dei soldi con questo film. Ogni volta che usciamo con un film dobbiamo dimostrare ancora una volta questa folle giustificazione economica".

Avatar: Fuoco e Cenere, una scena del film

Il filmmaker ha sottolineato: "Il mondo è cambiato. Conosciamo tutti le statistiche, in che situazione è la distribuzione cinematografica. Questo anno è andato male e sta iniziando a riprendersi un po' con le recenti uscite di Wicked - Parte 2 e Zootropolis 2. Quindi, vedremo".

Nel primo weekend di programmazione nelle sale, Avatar: Fuoco e Cenere, ha raggiunto quota 345 milioni di dollari in tutto il mondo. La cifra è positiva tenendo conto degli incassi del 2025 (qui potete leggere i dettagli), ma inferiore rispetto al debutto di Avatar: La via dell'acqua che era arrivato a 435 milioni.

Avatar 4, di cui sono già state girate alcune scene, dovrebbe arrivare nei cinema nel dicembre 2029, mentre Avatar 5 ha un'uscita programmata per il dicembre 2031.

La conferma della realizzazione del prossimo capitolo da parte della Disney sembra tuttavia avverrà solo nel caso in cui il terzo capitolo sia in grado di coprire le spese compiute dallo studio, pari a 350 milioni di dollari per la produzione e circa 150 milioni per la promozione.