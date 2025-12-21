Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali

Avatar: Fuoco e cenere è arrivato nei cinema di tutto il mondo e gli incassi hanno portato il nuovo capitolo della saga di James Cameron a diventare il secondo miglior debutto del 2025, rimanendo alle spalle solo di Zootropolis 2.

I dati del weekend riportati da siti come Variety e Deadline non sono ancora definitivi e potrebbero essere in realtà superiori alle cifre annunciate.

Gli incassi del primo weekend

Il nuovo capitolo della storia ambientata nel mondo di Pandora ha debuttato a livello globale a quota 345 milioni di dollari.

Avatar: Fuoco e Cenere (di cui potete leggere la nostra recensione)ha incassato al di fuori dei confini americani ben 257 milioni di dollari.

Avatar: Fuoco e Cenere, una scena del film

La considerevole cifra fa salire la saga di Avatar a un incasso totale superiore a 5,6 miliardi di dollari.

In Francia il film di Cameron ha ottenuto il miglior debutto per un progetto hollywoodiano nel 2025 e lo stesso è avvenuto in Germania, Spagna e Corea.

In Cina, invece, gli incassi del primo weekend sono arrivati a 57,6 milioni di dollari, il miglior risultato ottenuto da uno dei capitoli del franchise.

Nel mercato asiatico, con l'esclusione della Cina, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 60,1 milioni di dollari arrivando alla prima posizione delle classifiche dei titoli più visti, con l'esclusione del Giappone dove Zootropolis 2 continua a rimanere in cima.

Le sale IMAX hanno infine fatto registrare un debutto globale a quota 43,6 milioni di dollari.

Cosa racconta Avatar: Fuoco e cenere

Il film diretto da James Cameron continua la storia del marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), della guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e della famiglia Sully.

Nel cast ci sono poi alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.