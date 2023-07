Avatar 3: una foto dal set rivela una scena chiave che coinvolge Spider

Il personaggio di Spider, interpretato da Jack Champion, potrebbe avere un ruolo determinante in Avatar 3. Il nuovo film del franchise arriverà nelle sale nel 2025.

Sebbene i dettagli attorno alla trama di Avatar 3 siano ancora ignoti, una nuova foto dal set potrebbe aver rivelato una scena chiave riguardante il personaggio di Spider, ragazzo interpretato da Jack Champion e che in Avatar: La via dell'acqua ha giocato un ruolo fondamentale. Nel film viene infatti svelato di come sia il figlio del colonnello Miles Quaritch, l'antagonista principale.

Nella foto in questione vediamo quella che a tutti gli effetti è la prima interazione tra Spider e Tsireya, componente dei Metkayina. I due non hanno infatti condiviso alcuna scena nel sequel di Avatar ed è la prima volta che Tsireya osserva un essere umano a distanza ravvicinata. La foto è tratta da una featurette presente nella versione home video del film.

Avatar 3 esplorerà il fuoco introducendo il Popolo della Cenere, un clan che svolgerà un ruolo da antagonista rispetto ai Na'vi che abbiamo incontrato fino a questo momento.

Avatar 3, slitta la data di uscita

A causa dello sciopero degli sceneggiatori la Disney ha dovuto rivedere la sua schedule, spostando la data di uscita di numerosi film. Tra questi anche Avatar 3, rimandato al 19 dicembre 2025.

In ogni caso il primo atto sarebbe già stato girato e secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, la prima versione del terzo film di Avatar durerebbe 9 ore: "Mi hanno detto che Cameron ha presentato il montaggio di Avatar 3 ai 20th Century Studios e, non sto scherzando, dura ben 9 ore. Sta insistendo nel completare tutti gli effetti speciali in modo poi da rimaneggiarlo".