Avatar 2: i fan su Twitter non sono interessati al sequel di James Cameron

Avatar 2 arriverà nel 2021, undici anni dopo l'uscita del primo film, e il web ne sta già parlando, anche se pare che i fan non siano molto interessati all'arrivo di questo sequel, come traspare dai commenti postato di recente su Twitter.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film presentati da James Cameron

Dopo il lancio da parte di James Cameron dei primi concept art di Avatar 2, la reazione del pubblico non è stata quella che ci si aspettava. Su Twitter si denota un certo disinteresse nei confronti di questo sequel, complice sicuramente il fatto che arrivi ben undici anni dopo il primo Avatar. Ecco di seguito alcune reazioni raccolte su Twitter.

"James Cameron ha iniziato a lavorare su Avatar 2, ma nessuno si ricorda del primo film"

James Cameron is starting to make Avatar 2



Everyone trying to remember Avatar 1: pic.twitter.com/LdvJyh4Aq6 — itsallrealitv (@itsallrealitv) January 7, 2020

"Vi rendete conto che quasi l'intero Marvel Cinematic Universe è stato sviluppato prima di Avatar 2? E sapete che ora vogliono produrre diversi film di Avatar?"

Did ya'll know almost the entirety of the MCU was made before Avatar 2? Did you also know they wanna make multiple Avatar Movies still?



I really wonder who asked... https://t.co/2sr85ai23m — TRAFON (@RiseFallNick) January 7, 2020

"Chi co vuole il sequel di Avatar?? Chi co ricorda la trama??? Come co ha fatto questo film ad essere per anni quello con più incassi di sempre??? Che co è Avatar???"

WHO THE FUCK EVEN WANTS AVATAR SEQUELS???

WHO THE FUCK EVEN REMEMBERS THE PLOT OF THIS MOVIE???

HOW THE FUCK WAS IT THE HIGHEST GROSSING MOVIE FOR YEARSSSSS????

WHAT THE FUCK EVEN IS AVATAR???? https://t.co/6m3SE80PRG — brandon peña (@iambrandonyikes) January 7, 2020

The new Avatar 2 concept art is crazy pic.twitter.com/toYThqXoih — Wörm🐇 (@BasedDrWorm) January 7, 2020

11 years later and we’re just now getting concept art truly amazing Avatar 2 pic.twitter.com/Ceuf9vUhZg — ss_anubiss (@HanZulu) January 7, 2020

WHO THE FUCK EVEN WANTS AVATAR SEQUELS???

WHO THE FUCK EVEN REMEMBERS THE PLOT OF THIS MOVIE???

HOW THE FUCK WAS IT THE HIGHEST GROSSING MOVIE FOR YEARSSSSS????

WHAT THE FUCK EVEN IS AVATAR???? https://t.co/6m3SE80PRG — brandon peña (@iambrandonyikes) January 7, 2020

I can assure you that nobody fucking care about Avatar 2 lmaoooo https://t.co/gWpVtQbROC — Kallix (@Kallix_) January 7, 2020

James Cameron showing the world his decade's worth of work on Avatar 2: pic.twitter.com/0zhlI9KMyW — Connor Stone (@stone1492) January 7, 2020

A quanto pare, le reazioni del pubblico a questo sequel di Avatar non sono per nulla positive, nonostante il duro lavoro di James Cameron che, in questi anni, ha lavorato minuziosamente per regalare al suo pubblico un'esperienza ancora più speciale di undici anni fa.

Vedremo cosa ci riserverà Avatar 2, ma dovremmo aspettare ancora un anno prima del suo arrivo.