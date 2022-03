Avatar 2: il trailer sarà proiettato con Doctor Strange nel Multiverso della Follia

È dal 2009 che i fan di Avatar aspettano con ansia il sequel e, finalmente, quest'anno questo accadrà. Non si sa molto del film, ma arriva la notizia che il primo trailer di Avatar 2 arriverà al cinema insieme al prossimo film Marvel, Doctor Strange 2.

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

Il sito web The Ankler ha diffuso questa notizia, dicendo che il primo trailer di Avatar 2 sarà proiettato prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo atteso cinecomic dei Marvel Studios, che arriverà nelle sale il prossimo 4 maggio. Quindi, non manca molto per assistere alle prime scene del film di James Cameron, che si è fatto attendere per decenni.

Avatar 2 arriverà nelle sale il prossimo dicembre: non sappiamo molto sulla storia che vedremo nel sequel, ma è noto che i personaggi principali, Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, e Neytiri, interpretata da Zoe Saldaña, ora avranno la loro famiglia e saranno più vicini che mai. Forse gli umani potranno tornare su Pandora per finire ciò che avevano iniziato.

Avatar 2, l'esperimento di James Cameron sui sequel: "In streaming film di 6 ore!"

Non resta che attendere maggio per dare un primo sguardo ad Avatar 2, scoprendo così nuovi dettagli sul film che, a quanto anticipato dagli interpreti, si presenta come qualcosa di incredibile. Zoe Saldana si è fatta sfuggire che ha pianto vedendo i primi 20 minuti del film, e Kate Winslet, nuovo acquisto nel cast, ha affermato che, come sempre, il lavoro di James Cameron è davvero unico.