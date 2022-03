Avatar 2, Zoe Saldana ha pianto dopo aver visto i primi venti minuti: "Bisogna essere preparati"

I fan sono in attesa da anni per vedere Avatar 2, sequel del campione di incassi creato da James Cameron e uscito nel 2009, e ora Zoe Saldana svela che ci sarà da commuoversi molto, come lei stessa ha fatto dopo 20 minuti di film.

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

A dicembre 2022 finalmente Avatar 2 arriverà nei cinema. La protagonista Zoe Saldana ha avuto l'occasione di vedere in anteprima i primi 20 minuti di film insieme al resto del cast. James Cameron ha lavorato molto su questo sequel, che l'attrice ha definito così:

"È assolutamente un vero salto dal primo Avatar. Dovete prepararvi, sarà una vera avventura che non dimenticherete. Potrei soffocare solo parlandone. Ho visto 20 minuti poco prima della fine dell'anno, l'anno scorso. E sono rimasta senza parole. Mi sono commossa fino alle lacrime".

Avatar 2, l'esperimento di James Cameron sui sequel: "In streaming film di 6 ore!"

Non si sa molto di Avatar 2, a parte che sarà incentrato sui figli di Worthington e sui personaggi del film originale. Il film esplorerà anche i mondi sottomarini di Pandora, motivo per cui ha richiesto così tanto tempo per essere realizzato, poiché James Cameron ha dovuto far avanzare la tecnologia per registrare il motion capture sott'acqua.

Avatar 2 arriverà nelle sale il prossimo dicembre, una data che molti aspettano con ansia visto che nel corso degli anni, le date di uscita dei film sono state ritardate più volte a causa di problemi sia di scrittura che di riprese, portando molti a credere che i sequel non avrebbero mai visto la luce.