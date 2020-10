Avatar 2, Kate Winslet: "La scena subacquea fa parte di una cerimonia Na’vi"

Kate Winslet ha svelato i retroscena della foto dal set di Avatar 2 diffusa giorni fa che la vede sul fondo di una vasca piena d'acqua intenta a muovere quelle che sembrano ali rivelando che si tratterebbe di una cerimonia Na'vi.

I fan di Kate Winslet sono rimasti suggestionati di fronte alle sue abilità subacquee rivelate dalla scena mostrata nella foto backstage di Avatar 2. Come l'attrice ha rivelato a Collider, la danza subacquea farebbe parte di una cerimonia Na'vi eseguita dal suo personaggio Ronal:

"Stavo camminando sul fondo della vasca. Si tratta di una sequenza grandiosa che rivela una cerimonia con quelle immense ali. È stato piuttosto spaventoso. IL fatto è che quando riesci a trattenere il respiro per sette minuti perdi il senso del timore. Stranamente sono stata in grado di fare affidamento sulla mia capacità di trattenere il respiro per così tanto tempo. Non avevo affatto paura."

Le ali apparse nella foto di Kate Winslet hanno acceso la discussione tra i fan, fanno parte del costume dell'attrice che verrà poi completato in CGI oppure sott'acqua i Na'vi posseggono ali gigantesche che usano per nuotare nell'oceano? Qualunque sia la natura delle ali di Kate Winslet, è probabile che la sequenza anticipata dalla foto permetterà ai fan di scoprire a poco a poco la cultura del mondo sottomarino a cui James Cameron ha dato vita con un lungo e faticoso lavoro.

Avatar 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022.