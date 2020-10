Avatar 2: James Cameron apprende il linguaggio dei segni Na'vi in una foto dal set

Avatar 2: James Csmeron impara il linguaggio dei segni Na'vi sul set

Le riprese di Avatar 2 si sono ormai concluse e quelle di Avatar 3 sono prossime a chiudersi. Nel frattempo, il regista James Cameron viene immortalato in una foto dal set mentre è impegnato ad apprendere il linguaggio dei segni usato dai Na'vi.

I sequel di Avatar in arrivo prevedono un'ulteriore evoluzione della spettacolarità della saga. James Cameron ha già anticipato la presenza di stupefacenti sequenze sott'acqua e spettacolari battaglie su POandora. Per il momento però, sulla trama dei sequel di Avatar vi è il massimo riserbo.

Nella nuova foto diffusa dal suo account Instagram, il produttore Jon Landau mostra CJ Jones impegnato a mostrare la lingua dei segni dei Na'vi. Jones ha avuto il compito di creare una nuova forma di comunicazione che lo stesso James Cameron cerca di apprendere per avere il controllo totale del set.

Nel primo Avatar, i Na'vi parlano un linguaggio creato esplicitamente per la specie aliena dal professor Paul Frommer, dottorato in linguistica. Questo linguaggio aveva un vocabolario iniziale di qualche centinaio di parole, ma negli anni ha triplicato l'estensione. Frommer ha perfino pubblicato la grammatica dei Na'vi, ma non sappiamo se questa nuova lingua verrà utilizzata anche nei sequel vista la presenza del linguaggio dei segni.

Avatar 2 attiverà nei cinema il 16 dicembre 2022.