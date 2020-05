Avatar 2: Jon Landau posta una foto del set e svela che le riprese in Nuova Zelanda ripartiranno a giorni

Buone notizie arrivano dal produttore di Avatar 2 Jon Landau, il quale ha pubblicato una nuova foto dal set su Instagram rivelando che le riprese in Nuova Zelanda riprenderanno la prossima settimana.

Ecco il messaggio speciale contenuto nel post di Jon Landau: "I nostri set di #Avatar sono pronti e noi non vediamo l'ora di tornare in Nuova Zelanda la prossima settimana. Ecco il Matador, un vascello ad alta velocità (in basso) e il Picador (in alto) , non vedo l'ora di mostrarvi altro".

Quella di Avatar 2 è la prima grande produzione cinematografica pronta a ripartire dopo l'emergenza sanitaria, domata con prontezza in Nuova Zelanda. Solo poche settimane fa il regista James Cameron ha assicurato che Avatar 2 uscirà, come previsto, il 17 dicembre 2021 nonostante i ritardi dovuti al coronavirus.

Avatar: il budget dei sequel è di un miliardo di dollari