Avatar 2, James Cameron: "Il film uscirà nel 2021 nonostante i ritardi dovuti al coronavirus"

James Cameron è fiducioso che i ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus non faranno slittare la data di uscita di Avatar 2 fissata a fine 2021. Le riprese del sequel dell'hit Avatar erano in corso quando la pandemia ha costretto a una pausa forzata, ma dopo anni di preparazione Cameron è convinto che non ci saranno ulteriori ritardi.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

Tuttavia James Cameron non può negare gli influssi nefasti dell'emergenza sanitaria sulla lavorazione di Avatar 2, 3, 4 e 5, che il regista sta girando back-to-back in Nuova Zelanda:

"Sta rallentando il nostro passo. Voglio tornare al lavoro su Avatar, ma adesso non possiamo per via dello stato di emergenza, è tutto in pausa".

Avatar: il budget dei sequel è di un miliardo di dollari

Dopo l'uscita di Avatar nel 2009, James Cameron ha dedicato anni allo sviluppo di nuove tecnologie che gli permettessero di svelare un incredibile mondo subacqueo catturato con un nuovo sistema di motion-capture nei maestosi set costruiti in Nuova Zelanda. Per fortuna la nazione è stata molto efficace nel contenimento del virus e adesso le riprese di Avatar starebbero per ripartire. Cameron è dunque ottimista sulla possibilità di rispettare la release prevista per Avatar 2, come svela a Empire:

"Guardando il lato positivo, la Nuova Zelanda sembra aver controllato con efficacia la diffusione del virus. Il loro obiettivo non è ridurre il contagio, ma sradicarlo attraverso il tracciamento degli infetti e una massiccia campagna di test. Così è possibile che le nostre riprese siano tardate solo di un paio di mesi, ce la possiamo ancora fare a rispettare l'uscita prevista. Questa è la buona notizia."

Naturalmente prosegue senza sosta il lavoro sul versante degli effetti speciali digitali, componente massiccia dei sequel di Avatar: "Sono tutti all'opera, Weta Digital e Lightstorm, lavorano da casa fin quanto gli è possibile. Ma il mio lavoro è sul campo con le camere virtuali, posso occuparmi un po' del montaggio, ma non è quello che voglio fare."

Avatar 2 punta ancora a uscire il 27 dicembre 2021. Gli altri tre sequel usciranno nel dicembre 2023, dicembre 2025 e dicembre 2027.