Avatar: il budget dei sequel è di un miliardo di dollari

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

I quattro sequel di Avatar, attualmente in produzione, avrebbero un costo complessivo di un miliardo di dollari, ossia 250 milioni a film. Questo è quanto riportato in concomitanza con il recente annuncio che è possibile tornare a girare in Nuova Zelanda, dove l'emergenza sanitaria è attualmente sotto controllo.

Non non è ancora del tutto chiaro se tale cifra è riferita a tutti e quattro i lungometraggi, a causa di informazioni contrastanti al riguardo: lo stesso James Cameronn aveva precedentemente affermato che il quarto e quinto film dipendono dagli incassi del secondo e del terzo, girati in contemporanea, e altre persone, tra cui Bob Iger della Disney, hanno confermato tale situazione.

D'altro canto, all'inizio del 2019, il produttore Jon Landau ha detto che non solo tutti e quattro i sequel sono stati approvati, ma che sarebbe stato già girato, all'epoca, circa un terzo del quarto episodio. Questo lascerebbe intendere che Cameron e la sua squadra stiano effettivamente lavorando a quattro film in simultanea, il che spiegherebbe la lavorazione piuttosto lunga (la performance capture è iniziata il 25 settembre 2017, mentre le parti live-action, attualmente in sospeso, sono in produzione dallo scorso anno) e il budget complessivo piuttosto elevato.

Avatar: tutto quello che sappiamo sui sequel

Neytiri, del clan dei Na'vi in una sequenza del film kolossal di James Cameron, Avatar

Salvo sorprese, le date d'uscita in America dovrebbero rimanere le stesse confermate finora per i quattro film: 17 dicembre 2021 per Avatar 2, 22 dicembre 2023 per Avatar 3, 19 dicembre 2025 per Avatar 4 e 17 dicembre 2027 per Avatar 5.

Avatar 2: Sigourney Weaver in una nuova foto dal set

Ammesso che quest'ultimo sia effettivamente il capitolo finale, ciò vorrebbe dire che la saga si concluderà diciotto anni dopo l'uscita del primo Avatar, un arco di tempo insolitamente lungo per un franchise di successo senza che ci siano cambiamenti sostanziosi a livello di cast e team creativo (vedi Star Wars, per esempio). Il capostipite è stato il più grande successo commerciale di sempre (senza tenere conto dell'inflazione) per dieci anni, prima di essere spodestato da Avengers: Endgame la scorsa estate. Stando a James Cameron, però, dato il margine ridotto tra i due film, è possibile che il primato ritorni al mondo di Pandora quando ci sarà l'inevitabile nuova uscita in sala prima del sequel.