Avatar 2: Jemaine Clement nel cast dei sequel!

I sequel di Avatar potranno contare sulla presenza di Jemaine Clement nel cast, come rivelato dal regista James Cameron.

Il primo dei lungometraggi previsti verrà distribuito nei cinema americani il 17 dicembre 2021, un anno dopo la data inizialmente pianificata da Fox prima dell'acquisizione da parte di Disney.

Il creatore della saga ha annunciato che Jemaine Clement avrà il ruolo del biologo Ian Garvin, un marine. Cameron ha inoltre aggiunto: "Da anni amo il lavoro di Jemaine e sono davvero entusiasta all'idea che entri a far parte del nostro cast con la parte di Ian Garvin, uno dei miei personaggi preferiti".

Per ora la produzione non ha confermato in quanti capitoli apparirà l'ideatore e interprete di What We Do in the Shadows, progetto realizzato con Taika Waititi.

Dopo l'arrivo nelle sale di Avatar 2, i successivi tre capitoli del franchise verranno distribuiti il 22 dicembre 2023, il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027.

Avatar, che potrebbe presto perdere il proprio primato di film con i migliori risultati ai box office di sempre a causa di Avengers: Endgame, era riuscito a incassare 2.8 miliardi di dollari in tutto il mondo e nel cast dei sequel in programma ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.