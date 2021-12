Avatar 2: James Cameron e Sam Worthington in una foto dal set

Avatar 2: il regista James Cameron e Sam Worthington riuniti sul set

Una nuova foto dal set neozelandese di Avatar 2 mostra il regista James Cameron e la star del film originale Sam Worthington di nuovo insieme. La foto svela la tuta da motion capture che indossa l'attore.

L'attesa del pubblico per vedere il primo dei quattro sequel previsti di Avatar, hit del 2009, è stata proverbiale, ma adesso sappiamo che, dopo infiniti ritardi, Avatar 2 approderà nei cinema a dicembre 2022.

Avatar 2 tornerà a raccontare la storia di Jake Sully (Sam Worthington), ex militare che ha scelto di vivere sul pianeta Pandora con la sua nuova famiglia aliena. Quando una minaccia familiare fa ritorno per finire ciò che era stato precedentemente iniziato, Jake dovrà collaborare con Neytiri e con l'esercito Na'vi per proteggere il loro pianeta. Molte star di Avatar torneranno nei sequel: oltre a Worthington, anche Zoe Saldana, CCH Pounder, Giovanni Ribisi e Sigourney Weaver.

Avatar 5, Stephen Lang ha letto la sceneggiatura: "Una storia bellissima, ero in lacrime"

In un'intervista con Total film, il produttore Jon Landau ha anticipato l'arco narrativo interconnesso tra i quattro sequel spiegando che si legheranno tutti insieme per creare una "saga epica".

Avatar 2 approderà nei cinema tra circa un anno, il 16 dicembre 2022.