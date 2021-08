Avatar 5, Stephen Lang ha letto la sceneggiatura: "Una storia bellissima, ero in lacrime"

L'attore di Avatar Stephen Lang ha recentemente rivelato di aver già avuto tra le mani la sceneggiatura del quinto e ultimo film di Avatar, e di essersi commosso durante la sua lettura.

Ai microfoni di Collider, Lang ha raccontato le emozioni scaturite dalla lettura dello script di Avatar 5, quello che dovrebbe essere l'ultimo film dell'epica saga nata dalla fantasia di James Cameron. "Quando ho finito di leggere l'ultima sceneggiatura ero in lacrime" ha svelato l'attore "Ho pensato fosse semplicemente bellissima. Sì, lo script finale, perché sta raccontando una storia incredibile, una bellissima storia originale. E io ne sono rimasto incredibilmente commosso"

"Spero, credo e ho fiducia nel fatto che anche il pubblico avrà questa reazione, perché una delle cose che [James Cameron} fa così bene è portare tutto dalla pagina allo schermo in un modo che è estremamente letterale. Capite cosa intendo? Lo vedi proprio. Quello che leggi è quello che ottieni nel film, e anche di più" ha poi continuato.

E quando gli viene chiesto invece qualche aggiornamento sulle riprese del secondo e del terzo film, attualmente in corso, risponde elogiando Cameron "Si sta decisamente superando alla grande per questo film".

"Non vi rivelerò nessun segreto del mestiere, ma ricordo un giorno che stavamo lavorando a una scena con lui, ed è sorto un problema. È tutto ciò che vi dirò. È stato scoraggiante. Abbiamo dovuto interrompere tutto. Era un problema che nessuno aveva notato eccetto lui in quel momento" ricorda "E così ha trovato una soluzione. Avevamo deciso di iniziare a lavorare su altro nel frattempo, ma il giorno dopo Jim se ne venne e disse 'Ho capito qual è l'algoritmo per fare questa cosa'. E io lo guardavo e gli dicevo 'Ma di cosa stai parlando? Non ho la più pallida idea di quel che stai dicendo'. Ma lui sì. Aveva creato un problema, voleva una scena in cui accadesse una determinata cosa, ed era riuscito a trovare una soluzione"

E conclude "È quello che ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Ed è davvero fantastico".

Avatar 2 arriverà nelle sale nel 2022, mentre Avatar 5 concluderà questo incredibile viaggio nel 2028.