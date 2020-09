Avatar 2: gli umani combattono su Pandora nelle nuove foto dal set

Nuove immagini dal set di Avatar 2, diretto da James Cameron, rivelano gli umani impegnati in una feroce battaglia su Pandora.

Una nuova foto dal set di Avatar 2, atteso sequel di Avatar da tempo in fase di sviluppo in Nuova Zelanda, mostra gli umani impegnati in un combattimento su Pandora, lussureggiante pianeta che abbiamo imparato a conoscere nel primo capitolo della saga di James Cameron.

L'emergenza sanitaria ha dilatato ulteriormente i tempi di lavorazione di Avatar 2 e degli altri sequel, facendo slittare l'uscita di un anno, ma adesso il set in Nuova Zelanda ferve mentre Cameron utilizza le tecniche di ripresa sviluppare in questi anni per realizzare spettacolari sequenze subacquee.

Nel frattempo le nuove foto dal set svelate su Instagram dal produttore Jon Landau anticipano il ritorno del Colonnello Miles Quaritch, che potrebbe determinare l'arrivo del conflitto sul pacifico pianeta Pandora. A quanto visto finora, che siano sulla terra o nell'acqua, le battaglie di Avatar 2 potrebbero includere alcune delle più spettacolari sequenze viste sul grande schermo da tempo.

Avatar 2 vedrà il ritorno nel cast di Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. I nuovi arrivi includono Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones. I giovani Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss interpreteranno i figli di Jake e Neytiri.

Avatar 2 arriverà al cinema il 16 dicembre 2022. Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 seguiranno nel 2023, 2024 e 2025.