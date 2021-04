Avatar 2: bambini Na'vi e cavalli alieni nelle nuove foto dal set

Mentre prosegue la produzione dei sequel di Avatar, dal set di Avatar 2 arrivano nuove foto dal set che svelano nuovi dettagli sulla lavorazione mostrando bambini Na'vi e cavalli alieni.

Il produttore Jon Landau torna ad aggiornare il pubblico pubblicando su Instagram, le nuove immagini. "Nei sequel di Avatar, usiamo la performance per cose sia grandi che piccole!" scrive Landau mostrando immagini di attori a cavallo e alcuni bambini con indosso le tute e i sensori della motion capture. Considerando la fauna selvatica di Pandora e le nutrite comunità Na'vi viste nel film del 2009, non dovrebbe sorprenderci scoprire che Avatar 2 includerà bambini e animali, anche se fa un certo effetto vederli indossare i sensori che di solito vediamo addosso ad artisti del calibro di Andy Serkis.

In precedenza è stato annunciato che i sequel di Avatar vedranno l'arrivo dei figli dei personaggi di Sam Worthington e Zoe Saldana, interpretati dai giovanissimi Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss. Tra i nuovi membri del cast anche Kate Winslet, vecchia conoscenza del regista James Cameron, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.

"Questa è la storia della famiglia Sully e della loro lotta per tenerla unita", ha detto in precedenza Landau in un'intervista con RNZ. "Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, e a esplorare le diverse regioni di Pandora, incluso passare un bel po' di tempo sull'acqua, intorno all'acqua e nell'acqua".

Oltre a Sam Worthington e zoe Saldana, Avatar 2 vedrà il ritorno di Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver.

L'uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022. Avatar 3 seguirà il 20 dicembre 2024. Sebbene siano già pianificati, non è ancora confermato se Avatar 4 o 5 verranno realizzati poiché James Cameron ha dichiarato in precedenza che il successo del secondo e del terzo film determinerà il loro destino.