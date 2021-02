Australia: Nicole Kidman e Baz Luhrmann giurarono di non lavorare più insieme, ecco perché

Baz Luhrmann non lavorerà mai più con Nicole Kidman perché, a detta del regista, quando succede si verificano troppi eventi che cambiano la vita.

Baz Luhrmann, il regista di Australia, ha deciso di non lavorare mai più con Nicole Kidman perché, secondo quanto dichiarato in un'intervista, quando si uniscono si verificano troppi eventi che cambiano la vita: "Abbiamo entrambi detto che non possiamo afre un altro film insieme."

Nicole Kidman e Hugh Jackman sul set del film Australia

La coppia ha collaborato per la prima volta durante le riprese di Moulin Rouge!, nel 2001, mentre il matrimonio di Kidman con Tom Cruise stava volgendo al termine. L'attore ha chiesto il divorzio nel febbraio 2001, appena tre mesi prima della premiere del film al Festival di Cannes.

Anche il padre di Lurhmann è morto durante la produzione e durante il loro secondo progetto insieme, Australia, la Kidman ha scoperto di essere incinta di sua figlia, Sunday Rose, dopo aver temuto per anni di non essere pi in grado di concepire a causa della sua età.

Nicole Kidman in una scena del film Australia, diretto dal regista Baz Luhrmann

A questo proposito il regista ha dichiarato: "Quando abbiamo girato Moulin Rouge ha rotto con Tom Cruise, e mio padre è morto il primo giorno di riprese. Abbiamo entrambi detto che non possiamo fare un altro film insieme perché ci sono solo un certo numero di eventi che trasformano la vita che possiamo affrontare".