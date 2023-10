Faraway Downs: il trailer della serie di Baz Luhrmann tratta dal film Australia

Il 26 novembre debutterà su Hulu la serie Faraway Downs, il progetto che riporta sugli schermi la storia raccontata nel film Australia di Baz Luhrmann, ma in versione miniserie, di cui è stato condiviso online il trailer.

Nel video si possono vedere le prime scene della versione estesa del racconto con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman, tra eventi storici, amori e lotte per difendere il proprio terreno e non solo.

La storia di Australia torna sugli schermi

Un'immagine del film Australia

Australia vede Nicole Kidman nei panni di un'aristocratica inglese che eredita un allevamento di bestiame gestito da un mandriano (Hugh Jackman). Il nuovo montaggio di Baz Luhrmann reinventerà il film in un miniserie di sei episodi. Il progetto in arrivo su Hulu utilizzerà interamente le riprese del film originale di Luhrmann, con un nuovo finale e una colonna sonora aggiornata. In precedenza il regista aveva rivelato di aver girato tre finali per Australia, ma solo uno era stato visto dal pubblico nei cinema.

Faraway Downs espanderà il dramma di Lady Sarah Ashley (Kidman), alle prese con un barone del bestiame che complotta per impossessarsi della sua terra, mentre un giovane indigeno australiano di nome Nullah (Brandon Walters) è coinvolto nella politica razziale del governo ora denominata Generazioni rubate.