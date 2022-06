Australia: il film di Baz Luhrmann verrà rimontato nella serie Hulu Faraway Downs

Primo Quentin Tarantino ha adattato The Hateful Eight in forma di miniserie per Netflix. Ora, Baz Luhrmann si prepara a rivisitare la sua epopea romantica del 2008, Australia, trasformandolo in una serie limitata per Hulu.

Un wallpaper del film Australia con Hugh Jackman e Nicole Kidman

Australia vede Nicole Kidman nei panni di un'aristocratica inglese che eredita un allevamento di bestiame gestito da un mandriano (Hugh Jackman). Il nuovo montaggio di Baz Luhrmann reinventerà il film in un miniserie di sei episodi intitolata Faraway Downs. Il progetto Hulu utilizzerà interamente le riprese del film originale di Luhrmann, con un nuovo finale e una colonna sonora aggiornata. In precedenza il regista aveva rivelato di aver girato tre finali per Australia, ma solo uno era stato visto dal pubblico nei cinema.

Faraway Downs sarà presentato in anteprima questo inverno su Hulu, con diritti di streaming su Disney+ e Starz+ a livello internazionale.

"Inizialmente ho deciso di prendere l'idea dell'epopea in stile Via col vento e capovolgerla: un modo di usare il romanticismo e il dramma epico per far luce sui ruoli delle persone delle Prime Nazioni e sulla cicatrice dolorosa nella storia australiana delle Generazioni rubate", ha detto Luhrmann. "Mentre Australia il film ha una sua vita, c'era un altro racconto di questa storia; uno diversi livelli, sfumature e persino colpi di scena alternativi che un formato episodico ci ha permesso di esplorare. Tratto dallo stesso materiale, Faraway Downs è una nuova variazione sull'Australia che il pubblico può scoprire".

Australia: Nicole Kidman e Baz Luhrmann giurarono di non lavorare più insieme, ecco perché

Faraway Downs amplierà il dramma di Lady Sarah Ashley (Kidman) alle prese con un barone del bestiame che complotta per impossessarsi della sua terra mentre un giovane indigeno australiano di nome Nullah (Brandon Walters) è coinvolto nella politica razziale del governo ora denominata Generazioni rubate. Il film abbraccia quattro anni che mostrano l'impatto della Seconda Guerra Mondiale agli antipodi.

20th Television di Disney produrrà Faraway Downs con Luhrmann in veste di produttore esecutivo con Catherine Martin, Schuyler Weiss e Catherine Knapman; Knapman e Martin erano co-produttore del film del 2008. La versione originale di Australia dura due ore e 45 minuti. Faraway Downs sarà composto da sei episodi di durata ancora sconosciuta.