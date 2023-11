Australia: Baz Luhrmann spiega perché la serie Faraway Downs ha cambiato il finale del film

15 anni dopo l'uscita di Australia al cinema, Baz Luhrmann ha rimontato la sua opera in una miniserie di sei episodi uscita su Disney+, Faraway Downs, cambiando anche il finale originale del film.

"Non so perché sono attratto da quelle cose che sembrano impossibili da realizzare", ha dichiarato Luhrmann a Variety. "Ma di tutti i miei film, non ho mai affrontato così tanti ostacoli implacabili quanto in Australia. Spesso dico alla gente che ha problemi con la vegetazione e ha bisogno che le cose crescano, 'fatemi venire a fare un film lì'. La pioggia è garantita".

Tutti questi ostacoli rendono ancora più inspiegabile l'ansia di Luhrmann di rivisitare il materiale un decennio e mezzo dopo. Eppure, ha rimontato e reimmaginato Australia in una miniserie in sei parti intitolata Faraway Downs, ora in streaming su Disney+. Se si tratti di un lavoro incompiuto o di un modo per fare pace con una storia molto personale, Luhrmann non ne è ancora sicuro.

"Sento che si tratta di un esperimento, e penso che le implicazioni di questo potrebbero essere di vasta portata", ha detto.

"Trattandosi di un melodramma, era già di natura episodica", ha proseguito. "Alla fine di ogni episodio c'è una tragedia e c'è un motivo per cui si vuole sapere cosa accadrà dopo. Poiché stavamo comprimendo la storia per un film, c'erano sequenze e scene davvero preziose che non abbiamo inserito. Ma non sono solo riempimenti. Sono modi diversi di raccontare la storia".

Il finale originale di Australia ripristinato

La scena finale del film e della serie rimane pressoché la stessa, con Lady Ashley che si rende conto che il suo amore per Nullah non può avere la precedenza sulla possibilità di vivere con la sua gente, in particolare con l'anziano King George. Come le dice Drover, non può possedere un'altra persona o una cosa: tutto ciò che può possedere è la sua storia.

"Quello che spero ci rimanga impresso del finale di 'Faraway Downs' è che Lady Sarah Ashley non è arrivata e ha salvato tutti", ha spiegato Luhrmann. "In realtà è stata lei a salvarsi, imparando a vivere una buona storia e a essere responsabile per se stessa".

Australia era in definitiva un prodotto del suo tempo, come dimostra il finale originale. L'atto finale del film si svolge in concomitanza con l'attacco giapponese del 1942 a Darwin, la vera città australiana vicina alle immaginarie Faraway Downs. Nel caos, Lady Ashley, Drover e Nullah si riuniscono prima di lasciare che Nullah vada con King George. Ma in Faraway Downs, Luhrmann utilizza un finale alternativo in cui Drover viene ucciso dopo l'attacco, lasciando Lady Ashley ad affrontare da sola il prossimo capitolo della sua storia.

Faraway Downs: il trailer della serie di Baz Luhrmann tratta dal film Australia

"Il finale all'epoca rifletteva anche il periodo del crollo economico", ha spiegato Luhrmann. "Tutti provavano sentimenti da fine del mondo. E credo di essermi chiesto se non sarebbe stata una tragedia troppo grande. Ma se si ha più tempo per raccontarla in modo episodico, la quantità di perdite ha un'ascesa e un declino maggiore. Questo ci permette di andare davvero in profondità. Senza risparmiare nessuno".