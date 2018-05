Auguri per la tua morte: Jessica Rothe e Israel Broussard confermati nel sequel!

Dopo l'esplosivo successo di Auguri per la tua morte che, a fronte di un budget di 4,8 milioni ha incassato oltre 123 milioni nel mondo, Blumhouse e Universal Pictures hanno messo rapidamente in cantiere un sequel che oggi conferma il ritorno dei protagonisti del primo capitolo.

Happy Death Day 2 entrerà in lavorazione il 10 maggio. Jessica Rothe e Israel Broussard torneranno nei loro. Si aggiungono a loro Suraj Sharma che interpreterà Samar Ghosh, nerd appassionato di scienza che nel tempo libero si diletta a interpretare codici, e Sarah Yarkin nel ruolo di Dre Morgan, maschiaccio esperto di scienza compagna di crimini di Samar.

Leggi anche: Auguri per la tua morte: tra Scream e Ricomincio da capo, il giorno della marmotta diventa horror

Auguri per la tua morte racconta la storia della studentessa del college Tree Gelbman (Rothe) la quale precipita in un terrificante loop temporale risvegliandosi ripetutamente nel giorno del suo omicidio. Il regista Christopher Landon tornerà a dirigere il sequel che farà chiarezza sul loop temporale al centro della storia. Jessica Rothe ha anticipato che Happy Death Day 2 ripartirà là dove si era fermato il primo capitolo, in stile Ritorno al futuro.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!