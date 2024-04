Auguri per la tua morte 3 si farà? La storia è già pronta

Se siete appassionati di film horror, conoscerete bene i film di Auguri per la tua morte. I film di Christopher Landon sono un'ottima aggiunta al genere comedy-slasher e hanno saputo costruirsi una buona fan base.

Con protagonista Jessica Rothe in uno scenario simile a quello di Ricomincio da capo, il franchise ha all'attivo due film e molti stanno ancora sperando in un terzo capitolo per completare la trilogia. La stessa Rothe non ha perso tempo a esplorare altre opzioni, in quanto la vedremo come co-protagonista del prossimo debutto alla regia di Mortiz Mohr, Boy Kills World, ma il pensiero di un altro Auguri per la tua morte non l'ha abbandonata.

"Beh, posso dire che Chris Landon ha già in mente tutto. Dobbiamo solo aspettare che la Blumhouse e la Universal si mettano d'accordo. Ma ho le dita incrociate. Penso che Tree [Gelbman] meriti il suo terzo e ultimo capitolo per portare questo incredibile personaggio e franchise alla fine o verso un nuovo inizio".

Ancora auguri per la tua morte: Jessica Rothe in una scena del film

Chris Landon vuole girare il terzo film

Landon, intervistato un po' di tempo fa dall'Hollywood Reporter, ha ammesso che se non avesse alcun problema di budget realizzerebbe subito il terzo capitolo della storia. Il regista ha sottolineato: "Ho quel film nella mia testa e so esattamente cosa voglio. Si tratta in realtà di un film più grande dei due precedenti, e quell'aspetto è parte del problema".

Auguri per la tua morte 3, il produttore Jason Blum parla del possibile sequel

Landon ha quindi aggiunto: "Questo terzo film ha bisogno di un budget più grande, ma visto che il secondo non ha avuto ai box office un risultato buono come il primo, si tratta di una vera impresa. Ma mantengo ancora la speranza che la Universal mi dia una possibilità perché sarebbe davvero una conclusione divertente".