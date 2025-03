Auguri per la tua morte: il regista Christopher Landon pessimista sul terzo capitolo

Christopher Landon, regista del franchise Auguri per la tua morte, ha aggiornato i fan sulla possibilità di vedere sul grande schermo il terzo capitolo della saga horror.

Il regista, che ha diretto il primo film nel 2017 e il secondo due anni dopo, ha confessato di avere avuto delle 'strane' conversazioni sull'argomento con Universal e Blumhouse.

Il pessimismo di Christopher Landon su Auguri per la tua morte 3

"Non ho scritto la sceneggiatura perché non voglio mai fare il passo più lungo della gamba. Ma ero pronto ad iniziare a scrivere. Poi la situazione è diventata strana" ha confessato Christopher Landon.

Primo piano di Jessica Rothe in una scena di Auguri per la tua morte

"Ci sono stati tanti alti e bassi" ha raccontato il regista "che mettevano in forse il film. Ad un certo punto si è parlato di farne un evento in tre parti per Peacock, il che era piuttosto strano. Ho pensato che andava bene qualsiasi cosa potesse servire. Ma poi tutto è svanito e non ne abbiamo più sentito parlare. Ed è successo ormai qualche anno fa".

Il successo dei primi due film di Auguri per la tua morte e il mistero del secondo sequel

Nel corso dell'intervista, Christopher Landon ha ammesso di non capire il motivo per il quale non è stato approvato un terzo lungometraggio del franchise.

Il primo film incassò 125,5 milioni di dollari partendo da un budget di soli 5 milioni, mentre il primo sequel incassò 64,6 milioni a fronte di un budget da 9 milioni:"C'è stato un minuscolo frangente in cui ho sentito di avere davvero l'attenzione di Universal" ha spiegato il regista "ma poi si sono dimenticati di me".

Una scena del film Auguri per la tua morte

Christopher Landon ha sottolineato che la sua idea per il terzo film di Auguri per la tua morte non dipende da alcuna finestra temporale precisa e lo potrebbe realizzare in qualsiasi momento. Tuttavia, più passa il tempo e più lui stesso ammette di sentire che le possibilità diminuiscono inesorabilmente.