Attenti a quelle due, featurette esclusiva del film con Anne Hathaway

Attenti a quelle due ha come protagoniste le attrici Anne Hathaway e Rebel Wilson. Il film diretto da Chris Addison ha debuttato ieri nelle sale americane ed uscirà in Italia il prossimo 16 maggio grazie ad Eagle Pictures. La commedia è il remake al femminile di Due figli di..., con protagonisti Steve Martin e Michael Caine.

La trama di Attenti a quelle due è incentrata su Josephine e Penny. Le due provengono da diverse realtà sociali, la prima è un'inglese affascinante e seducente con una casa a Beaumont-sur-Mer e un debole per le truffe ai danni di uomini facoltosi e creduloni provenienti da ogni angolo del mondo. La seconda è un'australiana tanto pasticciona e disordinata quanto Josephine è calcolatrice e astuta. Se da un lato Penny accumula contanti raggirando le sue prede nei bar di quartiere, dall'altro Josephine riempie la sua cassaforte di enormi diamanti abbindolando le sue vittime in sfarzosi casinò. Nonostante i loro metodi così diversi, entrambe sono delle abilissime artiste della truffa, fino a decidere di sfidarsi per dimostrare chi è davvero la più brava con una truffa ai danni di un miliardario. La posta in palio è alta: chi perde dovrà lasciare la città.

L'attrice premio Oscar Anne Hathaway è Josephine, Penny è interpretata dall'australiana Rebel Wilson, fanno parte del cast di Attenti a quelle due anche Alex Sharp, Tim Blake Nelson, Ingrid Oliver ed Emma Davies. Con questo film Chris Addison firma il suo primo lungometraggio come regista, la sceneggiatura è stata scritta da Jac Schaeffer, che ha fatto parte della squadra di sceneggiatori di Captain Marvel.

Hustle, questo il titolo originale della pellicola, è stato prodotto da Roger Birnbaum e dalla stessa Rebel Wilson ed il 16 maggio sarà distribuito nei nostri cinema da Eagle Pictures. Viviamo l'atmosfera che si è respirata durante le riprese del film in questa video featurette con Anne Hathaway e Rebel Wilson che Movieplayer vi propone in esclusiva.