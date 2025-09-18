L'Attacco dei Giganti, Eren e Levi contro un terribile nemico nella nuova serie: la scarsa cura della pelle

La saga di L'Attacco dei Giganti, sorprende ancora: Shiseido lancia una campagna inedita che unisce i personaggi del manga a consigli di bellezza maschile.

Una scena di L'Attacco dei Giganti
NOTIZIA di 18/09/2025

Dopo aver difeso l'umanità da creature colossali, i membri del Corpo di Ricerca affrontano un nuovo, insospettabile nemico: la cattiva skincare. Grazie alla collaborazione tra L'Attacco dei Giganti, e Shiseido, nasce un manga promozionale, una miniserie di quattro capitoli che reinterpreta i protagonisti della saga in chiave beauty, con un obiettivo dichiarato: "empower your skin".

L'Attacco dei Giganti, e Shiseido: quando i giganti insegnano la skincare

L'iniziativa tra la nota marca di cura per il corpo e L'attacco dei giganti porta il titolo Men's Beauty Tips e si articola in quattro episodi, pubblicati a cadenza mensile sul sito ufficiale di Shiseido.

Attacco Dei Giganti3 Levi
L'attacco dei giganti: Levi in azione

Il primo capitolo, Riconoscere le debolezze nascoste della pelle maschile, mette in scena un dialogo surreale ma perfettamente coerente con l'universo narrativo: Levi Ackermann, capitano del Corpo di Ricerca, richiama all'ordine Eren Yeager non per la solita battaglia contro i Titani, ma per un richiamo alla cura personale. "Eren, prima di combattere i Titani, c'è qualcos'altro che devi affrontare... la tua pelle. La pelle degli uomini è secca come un muro che si sgretola, e il sebo ti assale come un'orda di Titani".

La metafora, tanto ironica quanto didattica, introduce i lettori al concetto di idratazione e gestione della produzione sebacea, due aspetti fondamentali della salute cutanea maschile.

L'Attacco dei Giganti, svelato il motivo di quel gesto strano ma affascinante del Capitano Levi L'Attacco dei Giganti, svelato il motivo di quel gesto strano ma affascinante del Capitano Levi

Il manga trasforma così i concetti di difesa e resistenza, centrali nell'opera di Hajime Isayama, in un linguaggio immediato e accattivante per parlare di skincare. Non si tratta soltanto di un'operazione commerciale: il richiamo al mondo di L'Attacco dei Giganti, che con le sue 140 milioni di copie vendute nel mondo continua a essere un fenomeno globale, permette a Shiseido di avvicinarsi a un pubblico spesso trascurato dalla comunicazione beauty, quello maschile giovane e appassionato di cultura pop.

Un fenomeno globale che cambia linguaggio

Il successo internazionale di L'Attacco dei Giganti,, amplificato dall'adattamento anime di Wit Studio e MAPPA e culminato con il film The Last Attack nel 2024, ha consolidato il brand come simbolo di narrazione epica e di forte impatto visivo. Proprio questa forza narrativa viene ora piegata a un nuovo scopo: educare con leggerezza.

Lattacco Dei Giganti Stagione 3 7
Una scena de L'attacco dei giganti

In un'epoca in cui i confini tra intrattenimento e marketing si fanno sempre più labili, la collaborazione con Shiseido diventa un esempio emblematico di "storytelling applicato", dove la fantasia incontra il quotidiano.

Il progetto non si limita a un esercizio di stile, ma sottolinea anche l'evoluzione del franchise dopo la conclusione del manga nel 2021. Mentre Isayama esplora nuove strade, tra crossover con la Marvel e one-shot inediti, l'universo dei Titani continua a vivere attraverso contaminazioni inattese.

Con il secondo episodio atteso per ottobre 2025, i fan avranno occasione di assistere a un altro insolito intreccio tra mitologia dark fantasy e consigli pratici.