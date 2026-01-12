L'attacco dei giganti, l'ultimo film per la doppiatrice di Mikasa è: "L'ultima truffa"

Il film conclusivo di L'attacco dei giganti torna nei cinema, offrendo ai fan un'ultima immersione nel titolo. Yui Ishikawa e gli altri doppiatori raccontano emozioni, ironie e responsabilità legate a un finale che, dopotutto, sembra non finire mai davvero.

Un finale che non finisce mai per l'attacco dei giganti

Il nuovo ciclo di proiezioni di The Last Attack, previsto in Giappone il 9 e 16 gennaio, dà a L'attacco dei giganti l'ennesimo saluto, un gesto che per Yui Ishikawa - voce di Mikasa Ackerman - porta con sé una sfumatura quasi comica. L'attrice, intervistata da Oricon insieme a Yuki Kaji e Marina Inoue, ha riconosciuto l'ironia di questo "ritorno del ritorno": "Scherziamo dicendo cose come "l'ultima, ultima truffa", ma onestamente spero che il vero finale non arrivi mai", ha ammesso, aggiungendo che la decisione di riproporre il film la rende "entusiasta che le persone possano viverlo di nuovo".

Il lungometraggio è una versione ampliata de The Final Chapters, il dittico che tra marzo e novembre 2023 ha chiuso l'adattamento televisivo. Nel 2024, con The Last Attack, MAPPA ha fuso i due episodi inserendo sequenze inedite che hanno arricchito la visione. Ishikawa, però, non vive questo revival come un semplice ritorno al lavoro: la sua relazione con Mikasa è qualcosa di profondamente personale. "Mikasa ha combattuto e sopravvissuto per le persone che amava, mentre affrontava un dolore e un conflitto enormi", ha spiegato. Per lei, Mikasa è insieme "un'amica intima che ho osservato da vicino" e "una figlia a cui tengo moltissimo".

Il suo percorso professionale lo conferma: Ishikawa è apprezzata anche per ruoli come Violet in Violet Evergarden, ma riconosce che L'attacco dei giganti rimane un tassello "inseparabile" della sua carriera. Un sentimento condiviso anche dai colleghi.

Responsabilità, evoluzione del finale e il peso simbolico del franchise

Yuki Kaji, voce di Eren Yeager, ha ricordato con affetto la tipica inclinazione della serie a giocare con l'idea di "fine definitiva". In tono leggero ha commentato: "Tutti provano lo stesso. Grazie per questa situazione del 'sta finendo ma non sta davvero finendo'. La adoro". Ma dietro l'ironia si nasconde un pensiero più profondo: secondo Kaji, il franchise ha ormai raggiunto una dimensione culturale che va oltre l'intrattenimento. "È qualcosa di cui il Giappone può essere davvero orgoglioso... la storia parla di divisioni create da barriere come muri e mare, eppure tra chi la vive genera solidarietà ed empatia", ha spiegato, riconoscendo di sentire "un profondo senso di responsabilità" nel dare voce a Eren.

Marina Inoue, interprete di Armin Arlert, ha condiviso un ricordo particolarmente significativo legato all'ultima scena di Eren, dove il personaggio mostra un lato più fragile rispetto al manga. Nel film, l'addio tra Eren e Armin include nuove sfumature emotive: "Quelle modifiche mi hanno dato un senso di sollievo... [Eren] poter ringraziare Armin e promettere di rivedersi all'inferno. Tutto questo ha significato moltissimo per me", ha raccontato.

E mentre il manga è terminato nel 2021, Hajime Isayama continua occasionalmente ad aggiungere piccoli tasselli al mondo di L'attacco dei giganti, come il nuovo artwork del 2025 che raffigura il trio protagonista e suggerisce un "oltre" ancora possibile. Del resto, persino l'ultimo attacco sembra non voler davvero essere l'ultimo.