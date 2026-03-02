L'attacco dei giganti, in Giappone ora puoi avere il look dei personaggi grazie a una collaborazione con MAPPA

L'attacco dei giganti oggi è protagonista di una campagna che parla di stile, bellezza e trasformazione, tutto per tenere vivo l'interesse dei fan.

Dopo anni dalla conclusione, L'attacco dei giganti torna sotto i riflettori con un'inaspettata operazione di restyling. Grazie alla collaborazione tra MAPPA e Hot Pepper Beauty, i protagonisti dell'anime diventano simboli di espressione personale, lontani dall'estetica cupa che li ha resi celebri.

Dai campi di battaglia al salone di bellezza: l'estetica secondo L'attacco dei giganti

Quando si pensa a L'attacco dei giganti, difficilmente vengono in mente forbici, specchi e prodotti per capelli. Eppure è proprio questa la direzione scelta dalla piattaforma giapponese Hot Pepper Beauty, che ha deciso di collaborare con MAPPA per una campagna promozionale tanto insolita quanto mirata. Al centro dell'iniziativa ci sono quattro volti iconici della serie: Eren, Mikasa, Armin e Levi, ritratti mentre si concedono un completo cambio di look.

Le immagini mostrano i personaggi durante e dopo una seduta di hairstyling, con acconciature curate e outfit eleganti che prendono il posto delle consuete divise logore e dell'estetica post-apocalittica. Non c'è traccia di titani o mura crollate: al loro posto, un'atmosfera rilassata, quasi luminosa, in cui i protagonisti appaiono tranquilli, persino soddisfatti, mentre si osservano allo specchio nella loro nuova versione.

Il messaggio alla base dell'operazione è chiaro: promuovere l'idea di espressione personale, invitando a sperimentare con il proprio aspetto senza lasciarsi frenare da pressioni esterne o aspettative sociali. Una filosofia che, pur sembrando distante dall'universo narrativo originale, dialoga in modo curioso con i temi dell'opera di Hajime Isayama, da sempre incentrata sull'identità, sulla libertà e sulla possibilità di scegliere chi essere.

A rendere il progetto ancora più interessante è la partecipazione attiva dei fan. Chi interagisce con i contenuti pubblicati su X (ex Twitter), mettendo "like" alle immagini ufficiali, può ricevere materiali esclusivi legati ad altri makeover. A questo si aggiungono brevi video promozionali dal tono ironico, in cui i personaggi discutono su chi meriti di rappresentare la campagna, ampliando l'esperienza oltre la semplice immagine statica.

Un franchise che evolve, anche lontano dalla narrazione originale

Questa collaborazione dimostra quanto L'attacco dei giganti resti un marchio estremamente vivo, nonostante la conclusione sia dell'anime che del manga. Hot Pepper Beauty, la più grande piattaforma digitale giapponese per la prenotazione di servizi beauty e saloni, sfrutta la popolarità duratura della serie per intercettare un pubblico giovane e trasversale, abituato a vedere gli anime dialogare con mondi sempre più diversi.

L'operazione non si limita al digitale. A partire da marzo, la campagna prevede anche una massiccia presenza di pubblicità outdoor nelle strade di Tokyo, trasformando i protagonisti dell'anime in vere e proprie icone di stile urbano. Un contrasto affascinante, se si pensa che la serie ha sempre raccontato un mondo chiuso, soffocante, in cui ogni libertà sembrava irraggiungibile.

Creato da Hajime Isayama nel 2009 come manga e diventato anime nel 2013, il franchise ha collezionato premi, record di vendita e un impatto culturale enorme. Oggi, vederlo trasformato in una celebrazione dello stile personale, è un modo per ricordare che anche le storie più cupe possono trovare nuove forme di espressione. Anche con un "taglio" diverso.