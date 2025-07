L'Attacco dei Giganti lancia "Shingeki no KyoGIN", il gin nato "per scherzo" da un fan

Dopo la fine dell'anime nel 2023, L'Attacco dei Giganti torna sotto forma di gin artigianale: si chiama Shingeki no KyoGIN e sarà disponibile dal 1° luglio in Giappone. Frutto della tenacia di un fan e prodotto dalla Tokyo Hachioji Distillery, questo distillato omaggia la serie con gusto premium, botaniche naturali e un'etichetta che brinda ai richiami della serie.

Shingeki no KyoGIN: il gin ufficiale di Attack on Titan

Quando l'eco delle ultime urla dei Titani si è spenta e la quiete è calata sulle rovine di Paradis, nessuno si aspettava che il prossimo omaggio a L'attacco dei giganti arrivasse... in bottiglia. Si chiama Shingeki no KyoGIN, ed è il primo gin ufficialmente ispirato all'opera di Hajime Isayama: un gioco di parole tra il titolo giapponese Shingeki no Kyojin e la parola inglese "gin", che già da sola basta a mettere in moto l'immaginazione (e le papille gustative).

A firmare il progetto è Tokyo Hachioji Distillery, che inizialmente aveva respinto l'idea di una collaborazione con il mondo degli anime. Ma la perseveranza di Takashi Ario, appassionato sia della serie che del distillato, ha avuto la meglio: dopo diversi tentativi (e forse qualche bicchierino di persuasione), è riuscito a convincere l'azienda e ottenere l'approvazione ufficiale da parte di Kodansha, editore del manga originale. Il risultato? Una bottiglia da 700 ml al 43% di volume alcolico, a base di spirito di mais europeo non OGM e arricchita da botaniche naturali selezionate con cura. Un mix pensato per essere "il gin più delizioso del mondo, crudele ma bellissimo", citazione diretta dalla celebre opening dell'anime.

Il design della bottiglia non è da meno: un Titano oscuro campeggia sull'etichetta, in contrasto con il bianco del vetro, mentre un'incisione riporta le parole di Eren Yeager: "Sei libero!". Un richiamo potente per chi ha seguito le vicende di Eren, Mikasa e Armin fino all'ultima scena. Secondo la descrizione ufficiale, si tratta di "un sollievo dopo una lunga battaglia" - che sia la guerra contro i Titani o una lunga giornata d'ufficio, poco importa.

Con un prezzo di 6.600 yen (circa 46 dollari) per la versione base e 7.150 yen (circa 50 dollari) per quella con confezione regalo, il Shingeki no KyoGIN si rivolge a un pubblico adulto, consapevole e nostalgico. Non è un souvenir da scaffale: è un oggetto da collezione da gustare con consapevolezza, dedicato a chi ha vissuto la serie con intensità e ora vuole celebrarla in modo inaspettato. La distribuzione partirà dal 1° luglio 2025 nei negozi giapponesi e nello store online ufficiale, mentre per l'estero ancora non si parla di esportazione.

E chissà che, sorseggiando questo gin, non si torni a sentire, tra i vapori dell'alcol, l'eco lontana di una libertà conquistata con il sangue.