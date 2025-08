L'Attacco dei Giganti, il doppiatore originale di Eren: "Diventerò più famoso di Walt Disney, non scherzo"

Yuki Kaji, storico doppiatore di Eren Yeager in Attack on Titan, presenta il suo ambizioso progetto Soyogi Fractal e si confronta apertamente con Walt Disney, immaginando un futuro in cui la voce diventa una nuova forma di immortalità creativa.

Dopo aver urlato, lottato e sussurrato nelle voci dei più iconici personaggi anime, Yuki Kaji, il doppiatore di Eren Yeager in L'Attacco dei Giganti si prepara a un nuovo salto, questa volta dietro le quinte: lui supererà Walt Disney. E no, non sta scherzando. Soyogi Fractal è la sua visione: un'utopia vocale e digitale.

Dal titano al topo: il sogno ambizioso di Yuki Kaji

Durante un'intervista con Comic Natalie, Yuki Kaji ha lasciato di stucco i fan dichiarando: "Le persone potrebbero ridere e dire che è un obiettivo assurdo, ma per me non è uno scherzo: è una visione del futuro che voglio davvero realizzare". A detta di un collega, Kaji stava tentando di fare "qualcosa come ciò che ha fatto Walt Disney", e una volta sentita questa definizione, l'ha fatta sua con convinzione. Proprio come Walt Disney fu la prima voce di Topolino, anche lui presta la voce a Bon Soyogi, un personaggio originale che desidera trasformare in icona trasversale della cultura pop.

Una scena con Eren in L'Attacco dei Giganti

Questo personaggio fa parte di un progetto vocaloid che si chiama Soyogi Fractal, un'idea semplice e potente: rendere la voce uno strumento creativo immortale. Grazie alla tecnologia CeVIO AI, Kaji ha costruito una banca vocale utilizzabile da altri artisti per comporre canzoni, dare vita a nuovi personaggi e persino interagire in contesti quotidiani, dalle annunciazioni dei treni ai robot delle consegne a domicilio. Una voce che sopravvive e continua a creare, anche quando l'interprete originale si fa da parte. È un pensiero a metà tra tecnologia e arte, tra futuro e affetto. E decisamente ambizione.

Soyogi Fractal: oltre la voce

Per celebrare i vent'anni della sua carriera, Kaji ha scelto di fondere memoria e avanguardia. E così Soyogi Fractal ha iniziato a espandersi, come un universo in divenire. Nel febbraio 2025 è uscito su Bessatsu Shonen Magazine il manga La teoria di un uomo di cattivo carattere e l'IA, con storyboard firmato da Hajime Isayama (il creatore di L'attacco dei giganti) e disegni di Kai Noshigami.

Una scena di L'Attacco dei giganti

Un passaggio importante per radicare l'identità di Bon Soyogi anche nella narrazione grafica, suggerendo che quello che oggi è "solo" un progetto AI potrebbe domani essere un parco tematico, o persino una città intera, reale o virtuale: la visionaria "Soyogi-land".

Kaji, che ha dato voce a figure indimenticabili come Shoto Todoroki in My Hero Academia o Yukine in Noragami, adesso sogna qualcosa di più grande della recitazione: una nuova dimensione in cui la voce diventa ponte tra mondi, generazioni e forme artistiche. E se qualcuno ride, poco importa: anche Walt Disney, all'inizio, era solo un uomo con un topo e una visione.